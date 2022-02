Paul Bossina, voorzitter Tennisvereniging Peize

PEIZE – ‘In mijn leven heb ik voornamelijk veel gevoetbald. Dat was conditioneel erg zwaar, om steeds maar over dat veld te moeten rennen. Zodoende ben ik bij tennis terechtgekomen. Niet dat ik nou zo oud ben, maar dit is een sport die je ook goed op latere leeftijd kunt beoefenen. Ik speelde ongeveer drie jaar recreatief toen onze voormalige voorzitter opzoek was naar een vervanger. Het was tijd voor iets nieuws voor hem. Via mijn vrijwilligerswerk voor de club ben ik doorgeschoven naar de positie van voorzitter. Tennisvereniging Peize is erg kleinschalig, ondanks onze vierhonderd leden. Je leert heel snel nieuwe mensen kennen om ook weer tegen te tennissen. De tennisbanen zijn het hele jaar open. Vroeger was het meer een sport voor de lente, zomer en herfst. Helaas hebben wij vorige week wel de deuren moeten sluiten vanwege vorst, maar we zijn druk bezig dit er af te schrapen en nieuw gravel en nieuwe lijnen aan te leggen. In het weekend van 22 maart verwachten wij dan ook weer volledig open te zijn. Dit is ook ongeveer wanneer de jeugdcompetities weer van start gaan. Bij onze club kun je op recreatief niveau tennissen, maar ook in competitieverband. Zo hebben wij op vrijdagavonden gezellige gemixte teamwedstrijden tegen andere clubs. En op de zaterdag en de zondag gaat het er serieuzer aan toe. Verder organiseren wij ook tossavonden. Hier komen gemiddeld zo’n twintig man op af. Iedereen gooit dan zijn racket op de grond en daar worden vier willekeurige rackets van opgeraapt. Deze vier mensen gaan dan dubbelen. Er loop momenteel ook een onderzoek naar padelbanen. Die sport is een soort kruising tussen tennis en squash. Dit zijn banen van de grote van ongeveer een halve tennisbaan en we zien ze al vaak in de omgeving zoals bij Roden, Norg en Eelde. Het is een soort verlenging van tennis. Verder zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden. Als iemand interesse heeft kan die zich bijvoorbeeld opgeven voor trimtennis. Dan kun je voor een bescheiden bedrag het eerste jaar onbeperkt komen tennissen. Het is een leuke en goedkope manier om te zien of tennis iets voor jou is.’