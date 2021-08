Paul van Geert uit Westervelde: ‘Ieder schilderij vertelt een verhaal’

Bezoek atelier op 2 en 3 september

WESTERVELDE – Wie in het atelier Paul van Geert aan de Hoofdstraat in Westervelde rondloopt kijkt zijn ogen uit. Op de deel, achter het genoeglijke woonboerderijtje, staan zo’n 70 levensechte portretten geschilderd op panelen. ‘Ik schilder alles op ware grote en dat maakt dat ik voor mijn schilderijen nogal wat ruimte nodig ben. De panelen waar ik op schilder maken onderdeel uit van het werk. Ik maak alles zelf. Ik zoek bijpassend hout, schuur het en maak de panelen op wielen. Ook dat heeft zo zijn functie. Je kunt een schilderij dan draaien, anders neerzetten, het is beweeglijker, zodat je het op verschillende manieren kunt bekijken. Soms geeft een portret een blik op de wereld, ik maak dan ook letterlijk een venster in het paneel, zodat beide elementen elkaar versterken.’

Op donderdag 2 september en vrijdag 3 september haakt Paul van Geert aan bij ‘Gekleurd Grijs in Actie!’ een door Stichting Kunst & Cultuur georganiseerd cultureel festijn voor senioren in Drenthe. Beide dagen zijn op afspraak tussen 10.00 en 18.00 uur alle schilderijen in zijn atelier te bewonderen. Liefst in kleine groepjes van maximaal 6 personen vertelt hij over de verhalen die horen bij de portretten. Als psycholoog, wetenschapper en kunstenaar legt hij verbanden en gaat hij in op de rol die ze spelen bij het tot stand komen van de kunstwerken. Wie informatie wil of wil reserveren kan mailen naar paul@vangeert.nl of bellen met 0592 613 472.

Op dit moment zijn er net een viertal werkstukken afgerond die corona als thema hebben. ‘Ik heb mijn zoon en dochter afgebeeld met mondkapje en mijn vrouw en mijzelf met een muts over de ogen. Ieder schilderij vertelt een verhaal. Ik schilder meer dan alleen een portret. Ik geef een boodschap mee, soms zelfs een dubbele boodschap. Ook ben ik bezig met een vierluik over leven en wonen in Drenthe. 2 oudere mannetjes op een bankje en een vrouw met honden en kippen voor haar keuterboerderijtje zijn inmiddels af. Zo geef ik iets weer over de omgeving, Drenthe en de mensen die er wonen.’

Niet alleen het atelier ademt kunst. Wie het genoegen heeft om even een kop koffie te mogen drinken in de keuken ziet familieportretjes, foto’s van weleer, de eerste landschapschilderijen en stillevens van zijn vader en portretten van zijn kinderen hangen. Paul van Geert woont hier in volle tevredenheid met echtgenote Marleen Waegeman. ‘We wonen hier sinds 1986 en Westervelde is een mooi dorp dat inspiratie geeft om te schilderen.’

Onlangs werd een boek gepresenteerd met de titel ’Schilderijen uit de schuur’, met als ondertitel Bois d’Amis. Het staat voor zowel Het Vriendenbos als ook voor de houten panelen waar mee wordt gewerkt en waarop geschilderd wordt. ‘Het gaat bij mee niet om het moeilijke verhaal rondom kunst. Je moet het niet te ingewikkeld willen maken, niet te diep zoeken naar redenen en verklaringen. Schilderijen geven een beeldend verhaal weer. Contrasten laat ik graag zien. Ik maak altijd meerdere foto’s, een hele reeks. Op basis daarvan ga ik schetsen. Ik let vooral op de expressie. Een foto kan namelijk ook heel misleidend zijn. Ik wil uiteindelijk een portret maken van iemand precies zoals die persoon is. Dat is een zoektocht. Na de schetsen komen de kleuren en daarna is het toevoegen of juist afhalen, tot het juiste portret er staat.’