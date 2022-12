Paula de Wilde verkocht honderden kaartjes voor Alzheimerstichting

‘Ik vind het wel genoeg zo, ik heb het met liefde en plezier gedaan’

RODEN – Al vijf jaar lang verkoopt de inmiddels 87-jarige Paula de Wilde uit Roden eigen gemaakte kaartjes waarbij de opbrengst ten goede komt aan de Alzheimerstichting. Afgelopen week was zij voor het laatst aanwezig op het Alzheimercafé en verkocht zij aan haar tafeltje in verzorgingscentrum De Hullen de laatste kaartjes.

‘Ik vind het wel genoeg zo, ik heb het met liefde en plezier gedaan. Thuis blijf ik nog gewoon kaartjes maken en verkopen, maar ik ga er niet meer mee op pad. Mijn man had Alzheimer. Hij is vorig jaar overleden. Ik heb altijd veel steun gehad aan de mensen van het Alzheimercafé. Daarom heb ik mij op mijn manier ingezet voor dit goede doel. Ik denk dat ik in de afgelopen jaren honderden kaartjes heb verkocht en ik heb alle opbrengsten gedeponeerd in de Alzheimercollectebus. Ik maak alle kaartjes zelf. Voor verjaardagen, een condoleance, een verhuizing, noem maar op, ik heb ze allemaal in huis. Elke maand konden bezoekers aan de Alzheimerbijeenkomsten kaartjes kopen. In de eerste twee jaren verkocht ik alleen tijdens het Alzheimercafé de kaartjes. De laatste jaren heb ik ook alle opbrengsten van de kaartjes die ik thuis verkocht heb geschonken aan dit goede doel. Wel heb ik gaandeweg de prijs verhoogd. Van 50 cent naar nu een euro per kaartje. Ik ben er niet rijker van geworden, maar de Alzheimerorganisatie heeft er wat extra’s voor kunnen doen.’

Wie als mantelzorger te maken krijgt met de ziekte dementie bij een partner of familielid krijgt het zwaar. Paula de Wilde kan er over meepraten. ‘Ik zeg dan ook tegen iedereen die in die situatie terecht komt, ga niet bij de pakken neerzitten’. Zoek steun, vraag hulp en denk ook aan jezelf. Ik heb zelf veel afleiding gezocht. Nog steeds bezoek ik op vrijdagmiddag de contactgroep van Welzijn in Noordenveld voor mantelzorgers in de Scheepstraschool en bij een vriendin maken we thuis met een klein groepjes nog altijd samen kaartjes. Die afleiding zorgt voor gezelligheid, je kan je verhaal kwijt en je doet contacten op.’

Het afscheid van Paula de Wilde werd al in een vorige bijeenkomst afgesloten met een groot applaus en een bos bloemen. Voorzitter van het Alzheimercafé is Aly van Beijeren: ‘Paula is een schat. Heel betrokken bij het Alzheimercafé. Ze komt hier al jaren achtereen en ik vind het heel bijzonder dat zij dit heeft gedaan. Daarvoor past zeker een groot dankwoord.’

Het Alzheimercafé is elke eerste donderdagavond van de maand van 19.30 tot 21.00 uur in verzorgingscentrum De Hullen in Roden. Afgelopen week was er een lezing van Madelon Klunder over voeding en dementie. Op donderdag 5 januari is het onderwerp Vakantiemogelijkheden en Logeerzorg’. Er is geen entree en opgave vooraf nodig. Ook de koffie wordt aangeboden.