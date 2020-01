Pauperparadijs keert terug in Veenhuizen

VEENHUIZEN – De kogel is door de kerk: Veenhuizen is voor de derde keer het decor van het Pauperparadijs. Deze zomer is de populaire theatervoorstelling opnieuw te bezoeken in het gevangenisdorp. Aanvankelijk was het de bedoeling om de voorstelling door te laten gaan bij 20.000 verkochte kaarten. Dat werden er 15.000. Maar door de positieve houding van de gemeente en de oprichting van de stichting Vrienden van Het Pauperparadijs durven regisseur Tom de Ket, schrijver (Suzanna Jansen) van het stuk en producent Wolter Lommerde toch op een derde Pauperparadijs in te zetten.

Het Pauperparadijs is te zien van 3 juni tot en met 9 augustus op de buitenplaats van Het Gevangenismuseum in Veenhuizen. In 2016 en 2017 speelde de voorstelling op dezelfde plek. Toen trok het verhaal over de tienduizenden paupers en weeskinderen die in de 19e eeuw naar Veenhuizen trokken om een heropvoeding te krijgen 90.000 bezoekers.