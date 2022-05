REGIO – De schoolexamens zijn in volle gang. Tot en met 30 mei is het nog even ploeteren voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. In de Topsporthal in Leek werden afgelopen week examens van de Lindenborgleerlingen afgenomen. De vmbo-leerlingen bogen zich in de gymzaal over de eindtoetsen. De uitslag volgt op 9 juni. Door de coronacrisis hebben leerlingen dit jaar ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Bovendien is er een extra herkansing: leerlingen kunnen twee vakken herkansen in plaats van één. Ook mogen ze één vak wegstrepen, met uitzondering van kernvakken. Nog heel even peentjes zweten!