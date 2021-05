REGIO – Nadat het centraal schoolexamen vorig jaar niet doorging vanwege de coronapandemie, konden de eindexamenleerlingen van dit jaar wel weer aan de bak. Vorige week begonnen ze met de eerste examens. In Sportcentrum Leek bogen de havo-leerlingen van de Lindenborg zich afgelopen woensdag over het examen biologie, terwijl voor de vwo-leerlingen Engels op het programma stond.

De leerlingen moeten nog even peentjes zweten. De examens duren nog tot en met dinsdag 1 juni. Op 10 juni horen zij of zij geslaagd zijn of niet.