Peggy van Vliet stopt per direct als gemeentesecretaris gemeente Noordenveld

NOORDENVELD – Peggy van Vliet heeft besloten haar functie als directeur/gemeentesecretaris neer te leggen. Dit heeft zij vandaag laten weten aan de organisatie en aan de gemeenteraad. Van Vliet trad aan bij gemeente Noordenveld op 15 augustus 2022. Met veel bevlogenheid en energie heeft ze zich ingezet voor zowel de ambtelijke als de politieke organisatie, maar dit vraagt meer van haar dan ze op dit moment kan bieden.

Haar keuze om te stoppen is eenzijdig en een direct gevolg van haar privé-situatie; ‘Er spelen op dit moment te veel zaken in mijn persoonlijke leven die mijn absolute aandacht vragen’, aldus Van Vliet. Ze verduidelijkt; ‘Ik heb alles op een rijtje gezet en ben tot de conclusie gekomen dat ik genoodzaakt ben om te kiezen voor een andere wending in mijn loopbaan, hoe spijtig dat ook is voor Noordenveld’.

Burgemeester Klaas Smid toont begrip en respect voor Van Vliet’s keuze. ‘We hadden graag gezien dat we langer gebruik konden maken van haar kwaliteiten. Helaas is dat niet mogelijk. We zijn dankbaar voor haar inzet.’

Gemeente Noordenveld zal zo snel mogelijk een procedure starten voor het werven van een nieuwe directeur/gemeentesecretaris.