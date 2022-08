Peize barst van gezelligheid

PEIZE – Na twee jaar afwezigheid kon Peize eindelijk weer een echte Jaarmarkt organiseren. Het was weer ouderwets ‘over de koppen lopen’ tussen de kramen die door het dorp stonden. De Peizer Jaarmarkt is een vast onderdeel van de Zomerfeesten die na twee uitgeklede versies met dank aan Corona nu weer in volle glorie gevierd werden. Het dorp stond dagenlang in het teken van kermis, muziek en vooral gezelligheid. Kijk ook op pagina 41 voor meer foto’s van de Zomerfeesten en een groot interview met Henk Gritter die Richard Veurman opvolgt als voorzitter van Volksvermaken.