Peize blaft wel maar kan de trekker tot een gelijkmaker niet overhalen

PEIZE/ANNEN – Annen en Peize zetten elkaar vanaf het beginsignaal onder druk. Peize moest het hebben van lange ballen en uitvallen en Annen kon met spelmaker Pim Veltink redelijk combineren tot goede aanvallen komen. Toch was de eerste kans voor Peize. Ivar Cats kwam via een lange bal door op rechts. Zijn lage strakke voorzet kon ternauwernood door de verdediger van Annen worden weggewerkt voordat Maurijn Timmer gevaarlijk kon worden. De snelle en veel diepgaande Pepijn Knol kon na een prima solo de bal niet goed op zijn schoen krijgen, waardoor de bal over het doel van keeper Lennart Renkema van Peize vloog. Peize deelde zo nu en dan behoorlijke plaagstoten uit. Een goede combinatie tussen Joppe van Leeuwen en Timmer kon laatstgenoemde niet voldoende afwerken. Zijn schot verdween naast het doel van keeper Daan Boer van Annen. De wedstrijd kenmerkte zich door vele verbeten duels waarbij scheidsrechter Tuinstra ervoor koos om het spel kort te houden. De grote sterke spits van Peize zette in de 18e minuut prima voor, maar Van Leeuwen kon zijn voet niet tegen de bal krijgen. In de tegenaanval moest Annen doormiddel van een corner gestopt worden. De corner werd zeer scherp bij de eerste paal ingedraaid waarbij het Jaap Jan Mulder was die de bal nog beroerde. Keeper Renkema van Peize was kansloos met zoveel spelers voor zich. Dolf Nijborg kon van de linkerkant naar binnen dribbelen, maar werd onreglementair gestopt. De aansluitende vrije trap werd door Veltink prima ingeschoten. Keeper Renkema redde uitstekend en behoedde Peize voor een grotere achterstand. Annen wilde doordrukken maar de beslissende pass was vaak onvoldoende nauwkeurig. Rechtsback Jarco Westerhof bracht de bal vanaf de rechterkant voor Peize voor het doel. De kopbal van Guido Rossing kon keeper Boer niet verontrusten. De ruststand van 1-0 gaf wel enigszins de verhoudingen weer. Annen technisch iets gemakkelijker spelend met daar tegenover het kick en rush voetbal van Peize.

Gelijk na de hervatting liet Peize zien zich niet neer te leggen bij de achterstand. Met veel passie en strijd konden de manschappen van trainer Hofman van Peize zich tot een aantal goede mogelijkheden spelen. Rossing kon met een prima pass Dylan Pierik in stelling brengen. Spits Timmer kon niet genoeg richting aan zijn kopbal geven waardoor de bal naast het doel belandde. Annen moest het in deze fase van uitvallen hebben. Jaap Jan Mulder kon tijdens zo’n uitval met een prima steekpass Veltink bereiken. De zeer bedrijvige Veltink kon de bal niet goed controleren waardoor hij door de keeper naar buiten kon worden gedreven. Peize probeerde het zeker wel maar slaagde er niet echt in om een goede kans te creëren. In de 55e minuut kwam Leon Tiersma op rechts goed door. Zijn scherpe voorzet kon door Jaap Jan Mulder net niet het beslissende tikje geven om tot scoren te komen. Dolf Nijborg had de 2-0 op zijn schoen maar zijn inzet kon op de doellijn worden weggewerkt. Een pegel van zeker 30 meter door Joppe van Leeuwen werd tot corner verwerkt. De indraaiende corner van dezelfde Van Leeuwen kon door de keeper worden gevangen. Bij Peize waren Rossing en Kelvin Wekema de drijvende krachten op het middenveld van Peize. Door hun vele gewonnen duels kon Annen vaak niet tot counters komen. Rossing pakte de bal weer voor zijn tegenstander op en legde de bal breed op Cats, die helaas de bal niet aannam en de bal in de handen van de keeper kwam. Pascal Gritter, die veel duels met spits Mulder van Annen uitvocht, kon door het centrum van het veld opstomen. De pass op Cats was niet optimaal waardoor Cats de bal voorlangs schoot. Peize liet zich van de goede kant zien de tweede helft. Annen werd duidelijk teruggedrongen. Peize blafte wel maar kon de trekker tot een gelijkmaker niet overhalen. Annen moest zich beperken tot uitvallen. Keeper Renkema van Peize redde nog zeker een aantal keren. In de 85e minuut was hij daarentegen kansloos bij het schot van Pepijn Knol na een korte corner.

Beide ploegen konden terugzien op een intense wedstrijd waarin het voetbal niet hoogstaand was maar de passie er wel vanaf droop. Annen was blij met de punten en Peize had misschien meer verdiend maar dan had het de kansen beter dienen uit te spelen.

Opstelling:

Annen: Boer; Boersma; Dijkstra; Mulder; Tiersma; Knol; P. Veltink; Kruize; Nijborg (L. Veltink);Mulder; Speelman (Weiss).

Peize: Renkema; Westerhof; Vos; Kosters (Hagenauw); Wekema; Timmer; van Leeuwen; Pierik (Bies); Cats; Rossing (van der Veen); Gritter.