Peize dendert door en behaalt terecht de periodetitel

Blauwhemden vieren eerste feestje van het seizoen

PEIZE – Een swingend Peize liet Muntendam geen enkele kans. In een 7-0 overwinning was Tom van Leijsen met vier treffers de grote man. De grote motor van het team was echter Arnold van der Ploeg, die een uitstekende indruk achterliet.

Na een zeer teleurstellend seizoen 2018/2019, waarin de degradatie een feit werd, liet de ploeg van trainer Henk Veenhof zien waartoe het in staat is. De ploeg was vrij van blessures, waar het vorig seizoen met een ware blessuregolf te maken had. De trainer moest deze wedstrijd keuzes maken. Dat is het verschil met het vorige seizoen.

Beide ploegen begonnen energiek aan de wedstrijd. Muntendam liet zich niet onbetuigd. Op rechts kwam de rechterspits door en zijn voorzet werd ternauwernood bij de eerste paal door keeper Ronnie Hummel gered. Na dit op en neer gaande spel kreeg Peize langzamerhand de overhand. Van der Ploeg bracht de bal in de negende minuut op het hoofd van Tom van Leijsen, die de bal niet genoeg kracht mee kon geven om tot doelpunt om te zetten. Diezelfde van Leijsen kreeg in de 18e minuut een geweldige kans de score te openen, maar zijn inzet ging via de keeper net langs de buitenkant paal. Nog geen minuut later was het wel raak. De voorzet van de rechterkant door Ronald Kosters kwam op het hoofd van de dit jaar trefzekere spits. Zijn kopbal trof doel en gaf Peize de verdiende voorsprong op dat moment. Peize wilde direct doordrukken want de opkomende Jarco Westerhof gaf een goede voorzet af. De inzet van Koen Helder werd door de keeper van Muntendam tot corner verwerkt. Muntendam stelde daar een aantal gevaarlijke uitvallen tegenover. Keeper Ronnie Hummel moest halverwege de eerste helft reddend optreden, anders was de gelijkmaker een feit geweest. Na een half uur pikte spits Van Leijsen de bal op na een zwakke terugspeelbal, maar werd net aangetikt in het strafschopgebied. Bal verdween niet in het doel maar de scheidsrechter gaf terecht een penalty. Joppe van Leeuwen schoot de bal in de rechterbenedenhoek onberispelijk binnen. Peize werd onnauwkeurig gedurende het restant van de eerste helft. De score had verder uitgebreid kunnen worden, maar de laatste pass was vaak niet van dien aard, zodat er een doelpunt uit voortkwam.

De tweede helft was helemaal in het voordeel van Peize. Het team van trainer Veenhof liet zien met een voetbalidee op het veld te staan. Het team speelde fris op de aanval met aanvoerder Arnold van der Ploeg als motor van het team. In tegenstelling tot vorig jaar beschikte Peize de afgelopen periode over een fitte selectie. Tien minuten in de tweede helft bereikte een goede lange bal van Paul Splinter de snelle Koen Helder. De voorzet van Helder kwam perfect op het hoofd van spits Van Leijsen. Zijn kopbal sloeg hard boven het hoofd van de keeper van Muntendam in het dak van het doel. De gedrevenheid in de ploeg van Peize was duidelijk zichtbaar. Een snelle spelhervatting van Van der Ploeg op de goed vrijgelopen Helder werd door laatstgenoemde met een lobje over de keeper tot doelpunt omgezet. De 4-0 was nog niet genoeg voor Peize. Spits Van Leijsen kwam één op één met de keeper van Muntendam. Deze kans was nog niet weggelegd voor de spits. Dat zou nog veranderen, want een beetje gelukkige pass van Ronald Kosters bereikte Van Leijsen die nu de kans wel kon benutten. Niet veel later werd een indraaiende corner van Joppe van Leeuwen bij de tweede paal door Van Leijsen ingekopt. Daarmee maakte de spits de vierde treffer deze middag. Trainer Veenhof werd door zijn spelers gevraagd of zij ook nog eens mochten scoren. Dat had kunnen gebeuren, ware het niet dat de ingevallen Dylan Pierik zijn schot zag gekeerd. In de rebound was het Van Leeuwen die de bal tegen de kruising van paal en lat schoot. Het slotakkoord was een prima aanval van Peize. De onvermoeibare Van der Ploeg gaf een prima pass op spits Kruizinga. De bal werd slim met een hakje doorgespeeld naar de mee opgekomen Ronald Kosters. Alleen voor de keeper schoot de verdediger beheerst de bal langs de keeper van Muntendam.

Het was duidelijk de wedstrijd van Tom van Leijsen. Hij had bijna een jaar lang vorig seizoen niet kunnen spelen. Vandaag kreeg hij de kans het vertrouwen van de trainer niet te beschamen. Dat deed hij met verve. De lange revalidatie wierp zijn vruchten af. ‘Hier heb ik het voor gedaan’, zei hij zeer voldaan.

Trainer Veenhof was helder in zijn commentaar. ‘Dit was wel erg duidelijk. Mooi dat mijn ploeg liet zien goed te kunnen voetballen in een wedstrijd waar een periodekampioenschap te behalen was. Dat was de winst voor vandaag.’

Opstelling: Hummel; Westerhof; Kosters R; Splinter (Wobbes); Kosters P; van der Ploeg; Darwinkel; Wekema (Kruizinga); van Leijsen (Pierik); Helder.

Gele kaarten: Darwinkel; Westerhof; Wekema; Wobbes.

Man van de wedstrijd: Tom van Leijsen.