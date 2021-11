Peize gelukkige winnaar door in de allerlaatste minuut de winnende treffer te produceren

PEIZE – Peize en Helpman zijn de eerste 20 minuten elkaar aan het aftasten. Voor trainer Elte Hofman van Peize is het ook deze week weer puzzelen geweest om de juiste opstelling te formeren. Bij Peize is het de laatste weken ook een grote ziekenboeg aan het worden. Het is daarom het team niet te verwijten om te zoeken naar de goede afstemming. Desalniettemin komt Peize met een paar snelle aanvallen gevaarlijk voor de goal van Helpman. Toch is het Helpman dat scoort na een fout in de verdediging van Paul Splinter. In de daarop volgende aanval van Peize is het Koen Helder die de kans aan de jeugdige Daan van der Veen biedt om te scoren. Zijn inzet treft geen doel. Niet veel later komt een indraaiende corner van Simon Wekema voor de voeten van Radbout Renkema, die van dichtbij de gelijke stand binnen schiet. Het spel golft nu op en neer. Een dieptepass van Helpman brengt onrust in de achterhoede van Peize. Deze onrust wordt gelijk afgestraft en Helpman komt op een 1-2 voorsprong. Peize laat zien direct terug in de wedstrijd te willen komen. Want na nog geen 2 minuten is het al weer op gelijke hoogte met Helpman gekomen. Een afgeslagen aanval komt op links bij Wekema die een prima voorzet op het hoofd van Splinter legt. Zijn kopbal brengt de ploegen weer naast elkaar. Binnen 8 minuten is het beide ploegen gelukt om elk 2 keer te scoren. De verder gelijk opgaande wedstrijd krijgt kort voor rust nog een kleine opleving. Rechterspits Helder Levert een voorzet af op van der Veen. Zijn schot is krachteloos waardoor deze mogelijkheid niet wordt benut.

De ruststand wordt met de stand 2-2 bereikt. De 2e helft laat een zelfde beeld zien als de 1e helft. Een technisch vaardiger Helpman tegenover een hard werkend Peize. Peize hanteert nu veelvuldig de lange bal en dat levert door zwak ingrijpen van de laatste linie bij Helpman toch een aantal mogelijkheden op. Helpman laat zich ook niet onbetuigd. Peize kruipt door het oog van de naald als de bal via de paal uit het doel van Lennart Renkema terug het veld in stuit. Slecht uitverdedigen van Renkema levert de bal in de voeten van de spits van Helpman. Gelukkig voor de jonge verdediger wordt deze kans door Renkema onschadelijk gemaakt. Helpman neemt meer en meer het initiatief en dringt Peize meer en meer achteruit. Met toch wel gevaarlijke uitvallen wordt een corner wegegeven door de Groninger verdedigers. De corner komt op het hoofd van Splinter, maar zijn kopbal is niet krachtig genoeg. Goed doorzetten van invaller Maurijn Timmer brengt de bal bij van der Veen. De jonge speler heeft net te veel tijd nodig om tot een schot te komen. Het is nu weer dat Peize dat de overhand krijgt. Een gevaarlijk indraaiende corner van Wekema wordt door de keeper niet goed verwerkt. De bal belandt op de lat en in de rebound schiet Martijn Vos over. Een snelle counter van Helpman dwingt keeper Renkema tot een prima redding om Peize voor een achterstand te behoeden. De vermoeidheid gaat meespelen. In een uitval van Peize over rechts komt de bal bij Wekema. In de haast raakt hij de bal volledig verkeerd waardoor de bal naast vliegt. Wekema is trouwens wel opvallend aanwezig. Na veel blessureleed is het mooi om de man weer te zien spelen. Martijn Vos probeert het nog eens van afstand. Het lijkt er op dat de wedstrijd in een gelijkspel zal eindigen. In de 92e minuut komt een afgeslagen corner op links bij Vos. Zijn voorzet op Maurijn Timmer wordt door de jeugdspeler in het doel gewerkt. Een geweldig slot voor het door blessures geplaagde Peize. Een 3-2 overwinning in de slotseconden van de wedstrijd. Toch komt Helpman nog erg dicht bij de gelijkmaker. Een ultieme voorzet wordt bij de 2e paal ingeschoten. De bal verdwijnt buiten bereik voor keeper Renkema op de paal. Splinter zorgt voor de broodnodige opluchting door de bal weg te werken.

Trainer Elte Hofman is uitermate blij. Na 3 wedstrijden geen punten te hebben behaald is dit echt een opluchting. Dit hebben we nodig gehad. Het is een gelukkige overwinning maar dat telt op dit moment niet.

Toeschouwers: 150

Scheidsrechter: Henk Mulder.

Opstelling: Renkema; Westerhof; Brons; Kosters (Muller); Vos; Kruizinga; Wekema; van der Veen (Hagenauw); Helder (Timmer); Splinter; Renkema.