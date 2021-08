Peize geniet van schitterend tuinconcert

PEIZE – Muziekfeest in Peize! Afgelopen zondag genoten vele bezoekers van de tweede sessie van Brinkpop in de Tuun 2021. Achterin de tuin van Café Ensing trad de soulband Soulvibration op. Liefst 4 zangeressen, een trombonist, trompettist, saxofonisten, een pianoplayer, een bassist, gitarist en een drummer werkten zich swingend uit de naad om het publiek, jong en oud, een onvergetelijke middag te bezorgen en om de locatie waarin ze optreden om te toveren tot een ware soultempel. En dat is zeker gelukt. De sfeer zat er lekker in en zelfs de zon liet zich af en toe nog even zien. Al leek het wel heel erg spannend, want tot begin middag regende het pijpenstelen. Er werd voornamelijk swingende soul uit de sixties en seventies gespeeld. Maar ook een prachtige soulballad om het publiek ongeremd mee te laten zingen ontbrak niet in het repertoire. Dit smaakt zeker dan meer!