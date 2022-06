Peize geniet van schitterende paardenshow

PEIZE – De negentiende paardenshow, en na verluidt de één na laatste, was zondagmiddag opnieuw een weergaloos succes. De show trok zo’n tweeduizend bezoekers die onder perfecte weersomstandigheden verschillende onderdelen voorgeschoteld kregen. Vaste prik zijn de tuigpaarden die beoordeeld werden door een deskundige jury. Ook de Pas de Deux door het Friezenteam Groningen, een show waarbij paard en ruiter in stijl zijn gekleed, kon rekenen op waardering van het publiek. En niet alleen voor paardenliefhebbers viel er van alles te beleven: zo was er een roofvogelshow, een demo met politiehonden, schapendrijven met boardercollies en kinderen mochten lekker knuffelen met dieren. Ook burgemeester Klaas Smid was van de partij. Of hij nog een ritje op een van de paarden heeft gemaakt is onbekend. Een ding is zeker: organiseren kunnen ze in Peize! De negentiende Paardenshow was opnieuw een zeer geslaagde!