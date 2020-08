Peize heeft het!

PEIZE – Medio maart leken de Zomerfeesten in Peize misschien wel verder weg dan ooit. Evenementen waren van de baan, een troosteloze zomer leek op in het verschiet te liggen. Maar versoepelingen maakte dat er hoop gloorde voor evenementen in de regio. Toen bleek dat één en ander weer mogelijk was, sprong Volksvermaken Peize hier direct op in. De Zomerfeesten konden doorgang vinden onder strikte voorwaarden, en twee weken later dan gebruikelijk. Het werd uiteindelijk een doorslaand succes, met prachtig weer en een uitstekende ambiance. Kijk op pagina 16 voor een sfeerverslag!