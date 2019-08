‘‘Peize-Holland’ hebben we op de fles gezet. Iedereen heeft het erover’

De beste limoncello ter wereld komt uit Peize

PEIZE – De telefoon staat roodgloeiend. Social Media ontploft en de interviewverzoeken van landelijke media blijven binnenstromen. PowNed wil komen citroenen schillen voor een tv-opname. Gekkenhuis aan de Raadhuisstraat in Peize waar Titus Meijer middenin een verbouwing zit. Zijn limoncello werd bekroond tot allerbeste van de hele wereld op de prestigieuze International Wine & Spirit Competition. En dat zorgt voor aandacht voor zijn bedrijfje Drunken Monkey. Héél veel aandacht. Wie dacht dat de beste limoncello uit Zuid-Italië komt heeft het mis. Die komt uit Peize.

Een enorme zilverkleurige ketel, een filterapparaat en een bak citroenen staan er op het keukenblad in het tamelijk kleine keukentje in het woonhuis van Titus. Hier gebeurt het. Híer ligt het geheim dat de jury omver heeft doen blazen. 95 van de 100 punten kreeg The Ultimate Blend van Drunken Monkey. De andere fles, de DMC 25, eentje met een lager percentage alcohol die Titus en Melissa Oosten (met haar ontwikkelde hij het recept) als try-out meestuurde kreeg 98 punten. De eerste is op dit moment vrijwel overal uitverkocht, de laatste komt medio september op de markt.

De twee kennen elkaar vanuit de horeca. Ze troffen elkaar op Terschelling, waar Titus werkte als kok en als hobby zelf kaas, bier en likeuren maakte. Melissa kwam er om uit te rusten en proefde van het drankje van Titus. Daar moet je iets mee doen, vond ze. De receptuur werd tig keer aangepast tot ze helemaal tevreden waren. Melissa promootte de limoncello uit Peize in de kroeg waar ze werkte. Met succes. Het gele goedje was niet aan te slepen. Vorig jaar stuurden de twee een fles limoncello naar Londen om mee te doen aan de International Wine & Spirit Competition. Toen werd de likeur uit Peize bekroond met brons. En nu drie keer met goud. En dan ben je in een klap bekend. Weten ze je overal te vinden. Titus blijft er nuchter onder. Hij is niet van plan om de productie van zijn likeurtje enorm te gaan verhogen. Nee zeg. Het is hobby, en dat moet het blijven. Bovendien: het geheim zit hem onder andere in het handmatig schillen.

“Mijn vader schilt de citroenen. 60 kilo in 2 dagen. Wil je in grote getale produceren zou je het machinaal moeten doen. En dat verandert de smaak. Je kunt nooit met dezelfde precisie schillen. Als je te dik schilt, neem je teveel wit mee en dat geeft een bittere smaak. Veel producenten compenseren dat door extra suiker toe te voegen. En dat willen we niet”, legt Titus uit. “Uiteindelijk kom je op een omslagpunt: hoever gaan we, willen we dezelfde kwaliteit blijven bieden.” Titus heeft wel geïnvesteerd in de flessen van de likeur. “We hebben nu gezeefdrukte flessen, een flinke investering, maar we zijn daar wel heel trots op. Een gouden greep bleek het. ‘Peize-Holland’ hebben we erop gezet. Iedereen heeft het erover.”

International Wine & Spirit Competition

Niet de eerste de beste wedstrijd, de International Wine & Spirit Competition. Eentje die al vijftig jaar bestaat en waar zo’n 90 landen uit de hele wereld aan mee doen. Zo’n vierhonderd experts keuren zeven maanden per jaar wijnen en likeuren en geven deze vervolgens punten bij een blinde smaaktest. Dat de limoncello van Drunken Monkey zó hoog eindigde had Titus niet durven dromen. Hét bewijs dat de beste limoncello niet per se uit Zuid-Italië hoeft te komen. “Italianen doen er vaak geheimzinnig over. Waarom, vraag ik me af. De citroenen hoeven niet uit Sorento te komen. Die van ons komen uit Oosterwolde. Het gaat erom hoe je ze schilt. Hoe lang onze limoncello houdbaar is? Meestal gaat een fles in één avond op, haha. Het beste is om de fles in de vriezer te leggen. Dan houdt het ook zijn mooie gele kleur en blijft hij goed op smaak. Zet je hem in de kast, wordt de kleur in de loop van de tijd fletser. De limoncello’s zijn te koop via de website www.dmclimoncello.com en hier is ook een lijst met verkoopadressen te vinden.