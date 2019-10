Peize in de ban van eerste feestweekend

PEIZE – Het eerste weekend van november staat Peize in het teken van feest. Het allereerste feestweekend, onder auspiciën van Volksvermaken Peize, is namelijk op handen. Twee dagen lang staat de sporthal in het muziekdorp op zijn kop, mede door de inbreng van artiesten als Jannes en Thomas Berge.

Volksvermaken-voorzitter Richard Veurman vertelt over de totstandkoming van het feestweekend. ‘Het idee komt uit de koker van bestuurslid Mark Matter. Een feestweekend met bekende artiesten, dat leek hem wel wat. Er werd een plan geschreven, maar dat is enkele jaren blijven liggen. Vorig jaar is besloten het plan op te pakken. We zijn er met het voltallige bestuur ingestapt en nu staat er een mooi programma.’

Omdat de organisatie direct een mooi evenement wil hebben staan, is besloten om bekende artiesten als Jannes en Thomas Berge uit te nodigen. ‘We willen het direct goed doen’, zegt Veurman. ‘Iemand als Jannes is natuurlijk een grote publiekstrekker. Dan zie je dat de kaarten over de toonbank vliegen.’

Voor het feestweekend is de sporthal als locatie gevonden. Logisch, zo meent Veurman. ‘Het is een mooie grote accommodatie, waar zulke feestavonden prima kunnen worden gehouden. Daarnaast moeten we zorgen dat we de sporthal in ons dorp multifunctioneel blijven inzetten, zeker nu het aantal sportclubs wat hier gebruik van maakt afneemt.’

Of het feest een vervolg gaat krijgen, is sterk afhankelijk van de eerste editie. ‘We gaan kijken hoe het verloopt. De voorverkoop is in ieder geval goed gegaan. Veel leden van Volksvermaken hebben reeds een kaartje’, aldus Veurman, die het liefst ziet dat het feest een terugkerend evenement gaat worden. ‘Jaarlijks of misschien eens in de twee jaar, dat zou al mooi zijn. Ik denk dat er wel behoefte is aan zo’n feest in het dorp.’

Op vrijdag 1 november trapt het weekend af met Q-Music the Party en Jannes. ‘Dat wordt een mooie avond met topentertainment’, belooft Veurman. Het feest duurt dan van negen tot twee. Op zaterdag 2 november staan Melrose en Thomas Berge op de bühne in Peize. Ook dan duurt het feest weer van negen tot twee. ‘We hebben een goed programma staan. Daarmee hopen we natuurlijk op een volle bak.’

De vrijdag is inmiddels volledig uitverkocht. Voor de zaterdagavond zijn er nog kaarten. Op maandag 14 oktober vindt de vrije verkoop plaats van 19:00 tot 21:00 uur in de sporthal van Peize aan de Hereweg. Kaarten kosten vijftien euro.