Peize kan geen vuist maken tegen goed voetballend Valthermond

PEIZE – De komende thuiswedstrijden zal Peize op een bijveld gaan spelen. De bouw van de nieuwe accommodatie is in volle gang. Een groot gapend gat tussen de sporthal en het hoofdveld laat zien dat de kleedkamers ondergronds komen te liggen. ‘Een sauna’, grapte voorzitter Dankert.

Peize werd vanaf de beginfase met veel bewegende spelers van Valthermond onder de voet gelopen. Het was aan de afwerking van Valthermond te wijten dat de stand na een half uur nog op 0-0 stond. Er werden in de eerste 10 minuten 2 doelpunten afgekeurd, waarbij je je kunt afvragen of dit ook daadwerkelijk buitenspel was. Keeper Patrick Timmer wisselde goede met minder goede momenten af. In de 15e minuut kon het 1e wapenfeit van Peize in aanvallend opzicht worden genoteerd. Maurijn Timmer kon de voet niet goed achter de bal krijgen en schoot naast het doel van Valthermond. De mee opgekomen Simon Wekema werd op prima wijze aangespeeld in de 16 meter. Het schot van Wekema ging een metertje naast het doel. Peize moest het zoeken in spaarzame momenten want Valthermond bleef de bovenliggende partij. Keeper Timmer tastte bij een corner mis maar de verdediging hielp hem door nogmaals een corner weg te geven. Opnieuw zag Timmer er bij de voorzet niet goed uit. Gelukkig voor Peize werd de bal bij de 2e paal in het zijnet geschoten. Bij een uitval van Peize werd het schot van Maurijn Timmer volgens de scheidsrechter nog aangeraakt en een corner was het gevolg. De corner van Wekema werd weggekopt en de organisatie van Peize stond op dat moment niet goed. In een snelle tegenaanval nam Valthermond zeer verdiend de leiding. Het was voor Peize jammer dat dit uit een zelf genomen corner tot stand kwam. Niet lang daarna werd een vrije trap van Valthermond door Timmer niet goed verwerkt en caramboleerde de bal in de goal. De 0-2 ruststand was terecht maar de manier waarop was natuurlijk klungelig. De 2e helft kwam Peize met veel drive uit de kleedkamer. Met lange ballen en veel strijd werd het Valthermond lastig gemaakt. Kelvin Wekema kon een afgeslagen corner niet de juiste richting geven om tot doelpunt om te zetten. Ivar Cats was op rechts langs zijn tegenstander geslopen. Zijn voorzet kwam achter Maurijn Timmer maar wel voor de voeten van Joppe van Leeuwen. Deze raakte de bal geheel verkeerd waardoor een mooie kans ging verloren. Even later was het Guido Rossing die de vuisten van de keeper van Valthermond testte. Uit de corner, die restte, werd de afgeslagen bal door van Leeuwen naast geschoten. Valthermond deed het de 2e helft rustig aan en was gelukkig voor Peize slordig in de afwerking. Keeper Timmer redde in de slotfase nog prima op een schot van Valthermond. Het slotakkoord was voor Peize. Een lage voorzet van Cats op Timmer werd ineens door de centrumspits naast geschoten. Scheidsrechter Mauricio Plat floot hierna af na een prima gefloten wedstrijd.

Trainer Hofman: ‘We hebben ons kranig geweerd en kregen een paar lullige doelpunten tegen. De winst van Valthermond was terecht. Mijn ploeg heeft veel strijd en passie laten zien.’

Geel: S. Wekema

Opstelling: P. Timmer; Vos (van der Ploeg); Brons; Kosters (Gritter); K. Wekema (Pierik); M. Timmer; van Leeuwen; Cats; van der Veen; Rossing (Kemkers); S. Wekema