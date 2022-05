Peize legt het af tegen Rolder Boys

PEIZE – Peize speelde een prima wedstrijd tegen Rolder Boys. Ze hielden lang gelijke tred met Rolder Boys maar konden in de afwerking niet de verdiende goal maken. Grote man bij Peize was de 19-jarige Tim Hagenauw. Hij was een rots in de branding van de verdediging bij Peize.

Peize had de eerste helft moeite om het spel van Rolder Boys onder controle te krijgen. De ploeg van trainer Elte Hofman probeerde druk op de verdediging van Rolder Boys te krijgen, maar dat lukte niet echt goed. De Rolder ploeg kon gemakkelijk eronder uit spelen. Daardoor kwam Peize achterin in de problemen en moest alle zeilen bijzetten om niet achter te komen staan. Met name het duo Hagenauw en Renkema centraal achterin stond goed op hun post en maakte menig gevaarlijke voorzet onschadelijk. Rolder Boys had een veldoverwicht en Peize moest met uitvallen gevaarlijk zien te worden. Dat lukte eigenlijk niet goed. Verkeerde keuzes in het vervolgstadium van de aanval of slordige passing leverde al snel weer balverlies op. Een prima onderschepping van Renkema rond de 26e minuut leverde balbezit op. De bal kwam bij Joppe van Leeuwen, hij had beter de pass op de doorgelopen Renkema kunnen geven, maar besloot iets anders te doen. Gevolg was dat de bal werd ingeleverd en een goede mogelijkheid in de kiem werd gesmoord. Niet veel later moest Renkema zijn been uitstrekken om de voorzet eruit te halen. Gevolg was wel dat de bal in het doel dreigde te rollen. Keeper Lennart Renkema was evenwel attent om de bal te keren. In de 33e minuut kwam de jonge Maurijn Timmer goed door op links. Zijn breedtepass op Van Leeuwen was op maat. Het schot van Van Leeuwen ging jammerlijk voorlangs. Zo’n 10 minuten voor rust kon de rechterspits binnendoor bij Simon Wekema komen. Zijn schot werd door verdediger Renkema zodanig beroerd dat keeper Renkema in de verkeerde hoek dook en de bal in de andere hoek van het doel belandde. Erg vervelend want zo’n goal wilde je eigenlijk niet tegen krijgen. De 0-1 was op dat wel de verhouding op basis van het vertoonde spel van Rolder Boys. Peize bleef doorgaan.

Van Leeuwen zette prima door op de achterlijn en zijn voorzet kon bij de eerste paal niet door Martijn Vos worden beroerd en in tweede instantie was Timmer niet attent genoeg om bij de tweede paal te scoren. Peize kwam met nieuwe energie uit de kleedkamer. Het liet zien door feller in de duels te gaan gelijke tred met Rolder Boys te kunnen houden. Het leverde dan ook een mogelijkheid op; Van Leeuwen kon zijn schot niet genoeg kracht meegeven om de keeper van Rolder Boys te verschalken. Het gebrek aan stootkracht voorin deed zich wel gelden. De ingevallen Stokker schoot van afstand maar kon niet de juiste richting aan de bal geven. Trainer Hofman bracht Selwyn Slotegraaf die wel meer schwung in de wedstrijd bracht. Hij creëerde meer mogelijkheden, maar zoals vaker dit seizoen ontbrak het bij Peize aan afmakers. Er kwamen wel schoten maar waren allemaal recht op de keeper van Rolder Boys of ze misten de juiste richting. Peize ging nog meer aanvallender spelen door achterin 1 op 1 te gaan spelen. Dat gaf wel veel ruimte voor de spitsen van Rolder Boys. De al eerder genoemde Hagenauw werd de ware rots in de branding in de tweede helft. Hij blokte meerdere keren inzetten van Rolder Boys. In de lucht en over grond was hij bijna niet te passeren. Ook keeper Renkema deed nog van zich spreken. Bij een tweetal momenten was hij scherp om de inzet bij de eerste paal tegen te houden. In de 88e minuut viel bij een counter de 0-2. Dat was wel typerend voor Peize de afgelopen periode. Het eerste doelpunt van richting veranderd en het tweede doelpunt kwam tegen de lat en in de rebound kon keeper Renkema net niet de bal tegenhouden, die juist wel voor de voeten van een Rolder Boy viel. Trainer Elte Hofman was erg content met de wijze van spelen van zijn ploeg. ‘Het zat weer eens niet mee. Ballen vielen weer net niet op de goede plek. Dat was de laatste wedstrijden vaker het geval.’