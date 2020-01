Peize loopt uit voor misschien wel de laatste PaisPop

PEIZE – Het in 2009 ontstane PaisPop vierde afgelopen weekend misschien wel haar laatste editie. In de grote zaal van Café Boonstra was het een komen en gaan van Peizenaren, die de vele amateurmuzikanten kwamen aanschouwen. Het evenement werd ooit opgezet om debutanten uit de regio een podium te bieden. Ook deze editie deden er vooral mensen uit Peize mee, waardoor het ons-kent-ons gehalte zeer hoog was. Aangezien Zaal Boonstra zal worden afgebroken, zal PaisPop voorlopig niet meer in deze vorm plaatsvinden. Muziekcoöperatie Peize is inmiddels alweer druk doende om nieuwe initiatieven uit de grond te stampen. Wie weet vindt ook volgend jaar weer een evenement als PaisPop plaats.