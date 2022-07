Peize loopt uit voor Paissonic

PEIZE – Muziekdorp Peize deed haar naam weer eens eer aan. De derde editie van Paissonic zorgde voor één groot feest op het evenemententerrein afgelopen zaterdag. Op twee verschillende podia traden maar liefs veertien bands op, waaronder de Peizer band Haj dat weer. Om een uurtje of vier startte de eerste band en het feest ging door tot in de late uurtjes. Aan eten en drinken ontbrak het niet: de koude pilsjes waren binnen handbereik met de mobiele tapwagens van Heineken. Bij de foodtrucks konden bezoekers zich te goed doen aan smakelijke hapjes. Het professioneel opgezette muziekfestijn trok zo’n duizend man naar het muziekdorp. De organisatie bereidt zich ondertussen alweer voor op volgend jaar. Want ook nummer vier moet weer een grandioos succes worden!