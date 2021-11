Peize luistert ademloos naar prachtig kerkconcert

PEIZE – Een schitterend concert in een schitterende ambiance zondagmiddag in de fraai verbouwde kerk van Peize. En een uniek concert ook. Want het publiek bepaalde namelijk wat Camerata Trajectina te gehore bracht. Op de menukaart stonden 16e -eeuwse bekende melodieën. Camerata Trajectina bracht in dit instrumentale programma een ode aan de onsterfelijke melodieën van de Gouden Eeuw. Vol vuur improviseerde sterblokfluitiste Saskia Coolen er met haar Cameraatjes op los. Virtuoze variaties, verrassende arrangementen en een kleurrijke bezetting met harp, luit, citer, blokfluiten en viola da gamba’s, het zat er allemaal in!