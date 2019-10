Peize na verdiende winst op Nieuw Roden koploper in de 3e klasse

PEIZE – Peize neemt in de tweede helft afstand van Nieuw Roden. De eerste helft hebben beide teams de nodige kansen gehad. Peize heeft het betere van het spel, verzorgder, en Nieuw-Roden zoekt het in de lange bal op spits Sander Drent.

In de beginfase was het Nieuw-Roden wat de kansen betreft. Balverlies van Peize leidde de tegenaanval van Nieuw-Roden in. Via Marcel Kuiper werd bij balverovering snel de diepe bal gespeeld. Spits Drent stond op scherp om de bal te ontvangen en er een kans van te maken. Hij stond in veel gevallen er helemaal alleen voor. Nick Matulessy kwam via de rechterkant gevaarlijk door. Zijn lage voorzet kon ternauwernood door Paul Splinter tot corner worden verwerkt. Na 10 minuten kwam Peize beter in het spel. Met verzorgd spel werd de achterhoede van Nieuw Roden getest. Een prima steekpass van Rutger Kruizinga kwam voor de voeten van Joppe van Leeuwen, die in kansrijke positie te veel tijd nodig had om doeltreffend te zijn. In de 13e minuut werd een grove charge op de benen van de tot dan goed spelende Dion Wekema niet goed door scheidsrechter Jagt ingeschat. Wekema moest zich met een dikke enkel laten vervangen. Dat was een aderlating voor Peize. Nieuw-Roden kon de aanvallen van Peize redelijk opvangen. Mede door het missen van de kansen van Peize door onder meer Kruizinga, Ronald Kosters en van Leeuwen bleef de stand gelijk. Spits Sander Drent van Nieuw Roden wachtte geduldig op zijn kansen. Die kwamen er ook. Een drietal goede kansen werden of niet goed ingeschoten of keeper Lennart Renkema stond op zijn post. Peize liet zich ook niet onbetuigd in de eerste helft. Harm Jan schokker, ingevallen voor Wekema, had de kans om Peize op voorsprong te zetten. Zijn schot ging hoog over. Een corner van Nieuw-Roden werd niet goed verwerkt achterin bij Peize. Jurriaan Kampen nam dit cadeautje gretig aan door vlak voor de pauze de ietwat geflatteerde voorsprong van Nieuw Roden aan te tekenen.

De tweede helft kwam Peize met Tom van Leijsen in plaats van Kelvin Wekema. Er kwam meer dreiging van Peize. Van Leijsen was een sterk aanspeelpunt waar van Leeuwen en Kruizinga gretig gebruik van maakten. Het leverde nog geen doelpunten op, omdat keeper Femko de Vries van Nieuw Roden een goede sluitpost bleek te zijn. Mazzel had de keeper bij een indraaiende corner van Van Leeuwen, die net voorlangs ging. Ronald Kosters had de kans op de gelijkmaker, maar hij faalde. In de 66e minuut dan eindelijk loon naar werken voor Peize. Een corner, genomen door Van Leeuwen, kwam bij de tweede paal op het hoofd van Stokker. Zijn inzet werd door De Vries met een prima redding onschadelijk gemaakt. De aansluitende voorzet belandde bij van Leijsen, die dan ook de terechte gelijkmaker voor Peize op het bord zette. Tot dan moest Nieuw-Roden het hebben van schaarse uitvallen via de eenzame spits Drent. Het dient gezegd, dat de spits het maximale uit zijn acties haalde. Joppe van Leeuwen had de kans om Peize op dat moment op een verdiende voorsprong te zetten. Zijn inzet met de buitenkant schoen was te slap om keeper De Vries te verontrusten. Dezelfde van Leeuwen was wel de aangever voor de voorsprong van Peize. Zijn pass op Van Leijsen was prima, waardoor de spits goed weg kon draaien van zijn tegenstander en de bal hoog in het doel schoot, onbereikbaar voor de Vries. Een terechte voorsprong voor Peize, gezien het veldoverwicht en het betere van het spel van Peize.

Nieuw-Roden ging na deze achterstand toch meer op de aanval spelen. De gebroeders Drent gingen samen in de spits spelen. Dit leverde bij een corner op en de afvallende bal kwam voor de voeten van Jeroen Gooijert van Nieuw Roden. Zijn schot werd door Arnold van der Ploeg geblokt en belandde daardoor over het doel van Peize. De krachten bij Nieuw Roden vloeiden steeds meer weg en het veld werd groter en groter. Dat leverde voor Peize via Kruizinga, van Leijsen en van Leeuwen nog goede mogelijkheden op. Keeper de Vries redde Nieuw Roden voor een grotere achterstand door een aantal goede reddingen en zo won Peize deze derby met 2-1.

Trainer van Peize, Henk Veenhof, vond het een terechte overwinning van zijn ploeg. Gezien het veldspel en de nodige kansen baseerde hij de overwinning. Trainer Witlox vond dat zijn ploeg minimaal een gelijkspel had verdiend. Hij vond dat het missen van vele kansen zijn team opbrak.

Opstelling:

Peize: Renkema; Westerhof (Huberts); Wobbes; Kosters P; van der Ploeg; Wekema K(van Leijsen); Wekema D(Stokker); Kosters R; van Leeuwen; Kruizinga; Splinter

Nieuw-Roden: de Vries; Gooijert A; Brink;Steenbergen; Woldendorp; Drent W; Matulessy (Gooijert J); Strik (Ubels); Drent S; Kampen; Kuiper