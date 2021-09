Peize overtuigt en wint terecht de derby van Roden

PEIZE – Na anderhalf jaar zonder echt voetbal is er dan voor de toeschouwers gelijk een wedstrijd om van te genieten. De weersomstandigheden nodigt veel mensen uit om naar de derby van de Gemeente Noordenveld te komen. Op een uitstekende grasmat en zonnige omstandigheden laten de 300 toeschouwers zien, dat er weer behoefte is om naar wedstrijden te komen kijken. Met een groot terras en zoveel mogelijk op de anderhalve meter is voor Peize deze dag, naast de verdiende overwinning, eentje om tevreden over te zijn.

Peize trainer Elte Hofman zegt vooraf dat hij rekening houdt met de verdeling van de speeltijd van de spelers. Zijn selectie is erg groot en hij heeft dan ook vandaag 17 spelers tot zijn beschikking. Mooi om te zien dat na lang blessureleed Simon Wekema weer een plek in de basis krijgt. Jeugdspeler Ivar Cats krijgt de voorkeur boven Jarco Westerhof.

Bij afwezigheid van hoofdtrainer Freddie Strating neemt Martijn Groenewold de honneurs als coach waar. Hij geeft aan dat Roden met een nieuwe jonge ploeg aan het bouwen is. Dat vergt tijd. Een van de jonge spelers is Hugo Steenbergen. Hij geeft aan dat hij veel zin heeft om de 1e officiële wedstrijd in het eerste elftal te gaan spelen. De 17 jarige keeper Niels Willems maakt zijn debuut. Hij kan op een prima wedstrijd terugzien. Hij voorkomt zeker een aantal zekere doelpunten van Peize.

De eerste helft krijgt het publiek een op neer gaande wedstrijd te zien. Peize zoekt het vooral in lange ballen. Daar heeft Roden erg veel moeite mee. In de achterste linie van Roden staat het niet goed en is er geen goede communicatie. Elke diepe bal levert gevaar voor Peize op. Roden staat ronduit slecht te verdedigen. Elke voorzet of corner levert direct gevaar op. In de 2e minuut is het al raak. Na een scherpe indraaiende corner van Wekema komt de bal na de kluts bij Radbout Renkema, die de bal achter keeper Willems schiet. De gevaarlijke indraaiende vrije trappen van Wekema of Selwyn Slotegraaf leveren elke keer gevaar op voor het doel van Roden. Willems redt zijn ploeg een aantal keren met prima reddingen op de lijn. Het valt op dat Peize ontzettend veel energie in de wedstrijd legt. Dat is voor Roden lastig, want ze komen niet aan voetballen toe. Elk duel is bijna een prooi voor de Peizenaren. Is het nu de 2e bal of een bal voorin op de kopsterke Tom van Leijen, telkens is Peize eerder en vooral feller in de duels. In de 18e minuut is het Hugo Steenbergen die na een prima voorzet van Rutger van der Laan, prima inkopt en keeper Lennart Renkema kansloos laat. Roden trekt het spel meer naar zich toe. Het resulteert in een paar mogelijkheden voor Enrico Wardenier en Steenbergen. Een prima lange pass van Rick Renkema achter verdediging van Peize, brengt Nick ter Arkel alleen voor Renkema, die de bal mist en ter Arkel zodoende de kans geeft de bal in het lege doel te plaatsen. 1—2 in het voordeel van Roden. Op dat moment zul je denken dat Roden meer het spel naar zich toe trekt. Dat gebeurt niet en Peize bestookt Roden met lange ballen van achteruit. Roden moet veel corrigeren door middel van overtredingen of het weggeven van corners. De vrije trappen en corners leveren direct gevaar voor het doel van Roden op. Zelfs een verre ingooi van Wekema wordt door van Leijen doorgekopt en wederom is het Radbout Renkema die de 2-2 ruststand op het bord zet. Deze stand is maar een fractie van wat er allemaal bij beide doelen is gebeurd. Het heeft zomaar een tussenstand van 6-3 kunnen zijn. De diepe ballen op de telkens diepgaande Joppe van Leeuwen, Frank Darwinkel en Slotegraaf en het doorkoppen van Van Leijen levert elke lange bal gevaar voor Peize op.

Dat Roden hier geen raad mee weet is een gebrek aan communicatie zo te zien. De tweede helft is minder spectaculair dan de eerste helft. Peize heeft meer aandeel in het spel, mede door de energie die ze aan de dag legt om de duels te winnen. Roden stelt daar niet veel tegenover en is voorin machteloos. Keeper Willems redt nog een aantal keren gevaarlijke inzetten van Peize. Een kwartier voor tijd is er een opleving van Roden. Een schot van Rick Renkema gaat net naast. De corner van Rutger van der Laan wordt onvoldoende weggewerkt want na de inzet van nieuwkomer bij Roden, Kevin de Vries, wordt de bal van de doellijn gehaald. De volgende inzet van Renkema brengt voor Roden niet het gewenste resultaat. Simon Wekema krijgt weer veel tijd en ruimte om een lange bal achter de verdediging van Roden te leggen. Van Leijen laat dit kansje niet aan zich voorbij gaan en tekent de 3–2 aan. Roden lijkt uitgeblust en tot overmaat van ramp vliegt een indraaiende vrije trap in de laatste minuut door allerlei benen in de verste hoek achter keeper Willems van Roden.

Trainer Hofman is tevreden en ziet de zijn ploeg meer en feller energie in de wedstrijd leggen dan Roden en vindt de overwinning op basis daarvan terecht.

Martijn Groenewold van Roden vindt dat er werk aan de winkel is. We hebben veel moeite met de lange ballen van Peize. Er is geen goede communicatie onderling waardoor er misverstanden ontstaan.

Conclusie: Peize oogt op dit moment meer een collectief en hecht team. Roden zal meer duels dienen te winnen en als team meer een collectief dienen te worden.