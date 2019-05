Peize-Roden: wie pakt de derby?

PEIZE – De messen zijn geslepen, de selecties staan op scherp. Peize en Roden zullen er alles aan doen om de derby van komende zondag in de zak te steken. Peize bungelt onderaan de ranglijst en moet om degradatie te voorkomen punten pakken. Ook de ploeg van trainer Harry Zwiers staat op scherp. Roden zou (als alles meezit en Hoogezand punten verliest) zelfs kampioen kunnen worden. Roden staat met nog 3 te spelen wedstrijden 4 punten boven de enig overgebleven concurrent Hoogezand. Spannend dus, komende zondag op de voetbalvelden van VV Peize! Wat de uitslag ook wordt, Peize is in ieder geval van plan er een feestje van te maken. Na de wedstrijd zorgen Zweitse en Melissa voor livemuziek in de kantine. De wedstrijd begint om 14:00 uur.