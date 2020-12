PEIZE – Wie op zaterdag 5 december door Peize reed, viel waarschijnlijk direct de werkzaamheden van Volksvermaken Peize op. Samen met enkele ondernemers uit het dorp waren zij overdag bezig met het plaatsen van kerstbomen. Verspreid over het dorp zijn de grote bomen nu te zien, waarmee het dorp van de Hopbellers al vroeg in december in de kerstsfeer is.