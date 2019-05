Peize weer een hele dag in de ban van de kleur Oranje

PEIZE – Een feestje vieren kunnen ze in Peize wel. Dat begint ’s ochtends al vroeg met de Vrijmarkt. Volksvermaken Peize, drijvende kracht achter Koningsdag in het dorp, zet dit jaarlijks kracht bij door het hijsen van de vlag en het nuttigen van een Oranjebittertje. Even later – om half 11 – is daar de gezamenlijke bijeenkomst bij De Hoprank. Aldaar werd, begeleid door Muziekvereniging Noordenveld, het Wilhelmus ten gehore gebracht. Daarnaast was er gewoon veel te beleven. De Vrijmarkt voor de kinderen, leuke spelletjes, veel vertier en natuurlijk een borrel voor de wat oudere ‘kinderen’. Het weer mag dan tegenzitten, in Peize weet men hoe Koningsdag gevierd moet worden. De gezelligheid droop er vanaf!