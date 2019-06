Peize wint magertjes, maar zeer terecht

Peize doet goede zaken in de strijd voor behoud in de tweede klasse

PEIZE – Peize heeft afgelopen zondag goede zaken gedaan in de nacompetitie. Thuis was het duidelijk een maatje groter dan HSC uit Sappemeer. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-0.

Peize moet het nog steeds doen zonder Simon Wekema. Hij is op de weg terug en hoopt volgend seizoen weer bij de ploeg aan te sluiten. Jarco Westerhof is op vakantie. Hij volgt de viering van D-Day 75 jaar geleden in Normandië.

De wedstrijd staat onder leiding van dhr. Alkema en zijn assistenten. Het warme weer noopt de leidsman halverwege de beide helften een drinkpauze in te gelasten. Het eerste kwartier is het wat aftasten voor beide ploegen. HSC probeert met lange ballen op de grote spits tot kansen te komen. Dit strandt veelal voortijdig door goed ingrijpen van Frank Joosten en Marten Wobbes. De beide vleugelverdedigers van der Ploeg en Kosters hebben schijnbaar geen last van de warmte. Ze zijn erg strijdbaar en voorzien de voorhoede van aanvallende impulsen. De eindpass is vaak te onnauwkeurig om tot een echte scoringskans te komen. De grote spits van HSC krijgt in de zesde minuut een prima kans, maar keeper Lennart Renkema is attent. Een dieptepass van Kelvin Wekema komt bij David Kruizinga terecht. Hij dreigt de bal niet te kunnen onderscheppen, maar ontfutselt de bal toch van de HSC verdediger op de achterlijn. Hij heeft vrije doorgang op de achterlijn naar de goal. Zijn voorzet kan de inkomende Dion Wekema niet bereiken. De verdediger van HSC voorkomt een zeker doelpunt. Kort daarna is dezelfde Wekema attent om het treuzelen van de centrale verdediger af te straffen. Zijn inzet gaat net naast het doel van HSC. Steeds meer is Peize op de helft van HSC te vinden. Het veldoverwicht levert veel balbezit op. Het kordate verdedigen zorgt ervoor dat de middenvelders van Peize steeds meer balbezit hebben. Een prima combinatie via de rechterkant tussen Wekema en Ronald Kosters, die behendig wegdraait van zijn tegenstander, de bal panklaar neerlegt voor Joppe van Leeuwen. Zijn inzet heeft te weinig kracht om de keeper van HSC in problemen te brengen. De jeugdige Dion Wekema komt langs zijn tegenstander en geeft een voorzet. Helaas is de bezetting voor de goal van de Peize aanvallers niet optimaal, waardoor deze mogelijkheid geen doelpunt oplevert. Na de drinkpauze laat Peize zien dat ze vol voor de winst willen gaan. Ze zijn de bovenliggende partij ook in deze fase. Een solo van Kosters strandt in de zestien meter. Een schot van de goed spelende Niels Guchelaar wordt geblokt op de rand van de zestien meter. Kruizinga probeert voor de pauze ook het verschil te maken, maar zijn inzet smoort in de mêlee van spelers. In de aansluitende corner komt de afvallende bal bij Marten Wobbes, die de bal vol risico neemt. Zijn bal gaat hoog over.

De tweede helft geeft hetzelfde beeld als in de eerste helft. Een vrije trap van Joppe van Leeuwen gaat net over het doel. Kelvin Wekema krijgt de bal aangespeeld op rechts en begint aan een solo. In de zestien meter wordt hij onreglementair gestuit. Penalty is het gevolg. Joppe van Leeuwen benut de strafschop en zet Peize verdiend op een 1-0 voorsprong. Dit is wel het sein voor HSC om meer druk naar voren te zetten. Het geeft wel enige mogelijkheden, maar die van Peize zijn beter en talrijker. Goede mogelijkheden van Ronald Kosters, Van Leeuwen (3x) , Kruizinga en Wobbes worden niet in doelpunten omgezet. Danny Kregel en Richard Huberts krijgen in de slotfase nog goede kansen, maar deze zijn niet aan hen besteed om te scoren.

Trainer Veenhof is tevreden met het vertoonde spel. Het oude euvel van het hele seizoen doet zich weer voor. Dat is het benutten van goede kansen. Volgende week tegen Veendam 1894 zal dit zeker van doorslag kunnen worden.

Opstelling Peize: Renkema, van der Ploeg, Joosten (Huberts), Wobbes, Kosters P, Kosters R (Kregel), Kruizinga, Wekema (Helder), van leeuwen, Guchelaar, Wekema.

Man van de wedstrijd: Guchelaar

Toeschouwers: 250