Peizenaren kiezen massaal voor topscorer aller tijden Michiel Venema in Dream Team

PEIZE – Afgelopen week ging De Krant op zoek naar het Dream Team van VV Peize. Wie is dé onnavolgbare flankenflitser of de meest zekere ballenvanger van de Peizenaren? Daar kwamen we afgelopen week achter. (Oud-)spelers, (oud-)trainers, vrijwilligers en supporters van de voetbalclub uit Peize stemden massaal op vele verschillende keepers, verdedigers, middenvelders, aanvallers en trainers. Over een aantal spelers waren de stemmers het duidelijk met elkaar eens, maar toch werden er ook vele verrassende namen genoemd. Hierdoor is het Dream Team van VV Peize niet alleen gevuld met ‘oude vedettes’, maar toch ook met spelers die van te voren wellicht niet verwacht hadden dat ze een plekje in het Dream Team zouden krijgen.



De plek onder de lat wordt in het Dream Team van VV Peize ingenomen door Ronnie Hummel. De huidige doelman van de eerste selectie van de Peizenaren kreeg meer stemmen dan onder andere Lennart Renkema en Eddie Kregel. De viermans achterhoede wordt gevormd door Henk Suurd, Jarco Westerhof, Jan van der Wal en Paul Splinter. Zij kregen meer stemmen dan kanshebbers Erik Stroetinga en Arjan Gritter. Op het middenveld is er plek voor Patrick Somers, Jan Datema en Jannes Douwes. Met name de twee eerstgenoemden kregen een groot deel van de stemmen. Een speler die het op het middenveld net niet redde, is Wim Bos. In de voorhoede is er natuurlijk een plek weggelegd voor topscorer aller tijden Michiel Venema. Hij kreeg van alle 66 verschillende namen die in totaal werden genoemd verreweg de meeste stemmen. In de aanval krijgt Venema versterking van Simon Wekema en Tonnie Datema. Het Dream Team van VV Peize wordt gecoacht door oud-trainer Henk Veenhof. De huidige trainer van vv HSC in Sappemeer kreeg duidelijk meer stemmen dan kanshebbers Rinie Jurna en Willem Lanjouw.



Hiermee is het Dream Team van VV Peize compleet. Laten we hopen dat de huidige eerste selectie de komende jaren vele prachtige momenten mee gaat maken, waar we over vijftig jaar nog over praten. Wie weet krijgen dan ook zij een plekje in het Dream Team van VV Peize.