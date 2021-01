Peizer jaarmarkt definitief naar derde week augustus

‘Men is er heel erg aan toe om even de zinnen te verzetten’

PEIZE – Hoewel iedere activiteit met potlood kan worden opgetekend, heeft de Vereniging Volksvermaken Peize onlangs haar activiteitenkalender 2021 bekendgemaakt. Er valt feitelijk niets met zekerheid te zeggen, maar toch is de vereniging blij dat ze de kalender weer rond hebben. ‘We moeten vooruit kunnen kijken’, zegt voorzitter Richard Veurman. ‘Men is er heel erg aan toe om even de zinnen te verzetten. Alleen al dat vooruitzicht is belangrijk.’

Het meest opmerkelijke aan de activiteitenkalender van Volksvermaken Peize is de verplaatsing van de Jaarmarkt. Deze gaat definitief naar de derde week in augustus, waarmee een lang gekoesterde wens van de vereniging uitkomt. ‘We wilden dit eigenlijk al jaren’, zegt Veurman. ‘De Feest4Daagse in Norg kreeg jaren terug toestemming om in het eerste weekend van augustus te worden georganiseerd. Hetzelfde weekend waarin wij dus de Jaarmarkt organiseren. Dat hebben wij altijd jammer gevonden, omdat mensen in de regio dan een keuze moeten maken. We zochten daarom al een tijdje naar een andere datum, maar wel één die nog in de zomervakantie valt.’

Afgelopen jaar werden de Zomerfeesten in Peize voor het eerst rond het derde weekend in augustus gehouden. ‘Dat was uit nood geboren vanwege het coronavirus’, blikt Veurman toe. ‘Maar het beviel goed. De timing is voor ons perfect. Omdat het lastig is om een Jaarmarkt van het ene op het andere jaar te verplaatsen, biedt dit ons mogelijkheden. Ik voorzie bovendien dat vele marktkooplieden stoppen. De komende jaren zal het totale aanbod op de Jaarmarkt dan ook kleiner zijn. Dat maakt het nu wat ons betreft hét moment om deze wijziging van de datum definitief voort te zetten.’ Uiteindelijk hoopt Veurman, die inschat dat zo’n veertig procent van de marktkooplieden waar hij jaarlijks contact mee had niet weer naar Peize zal terugkeren, dat de markt stappen kan maken. Kleiner wordt het sowieso, maar Veurman hoopt dat de markt iets meer naar het niveau van een fair toe kan groeien. ‘We hoeven niet hetzelfde te doen als de Liefair, maar het is wel een mooi concept. Daar willen we iets meer naar toe groeien. Maar beleving. De marktkooplui komen hier graag omdat de organisatie staat als een huis. Dat is een goed teken en daar kunnen we hopelijk van profiteren, zodat we toch nog een mooi marktbestand naar Peize kunnen halen.’

Een belangrijke andere reden voor de verplaatsing van de Jaarmarkt, is dat veel Peizenaren niet meer thuisblijven voor het jaarlijkse feest. ‘Vroeger bleef men echt thuis. Je vakantie plande je om zo’n feest heen’, weet Veurman. ‘Tegenwoordig is dat anders. Vakantie is steeds belangrijker geworden en dan kijkt men niet naar wanneer de Jaarmarkt is. We zagen bij de verplaatsing van vorig jaar al gezichten die je anders nooit zag. Qua datum, zo tegen het einde van de vakantie, valt het gelukkiger.’

Waar men vorig jaar experimenteerde met de Zomerfeesten op het evenemententerrein, gaat Volksvermaken ook daar definitief mee door. ‘We hebben jarenlang de markt en de kermis rondom de Brink gehad. Vorig jaar werkten de plaatselijke horeca samen op het evenemententerrein. Dat beviel zo goed, dat we dat er in gaan houden. Op de achtergrond zijn we nu bezig met het bedenken van alle zaken om de evenementen heen. De facilitaire dingen, zeg maar. Het is dus niet zo dat we stilzitten, al zijn we momenteel minder zichtbaar.’

Inmiddels worden de lidmaatschapskaarten weer rondgebracht. Daarop staat ook de activiteitenkalender, waarbij moet worden aangetekend dat alles onder voorbehoud is. ‘Dat staat er overigens ieder jaar bij’, zegt Veurman. ‘Maar dit jaar is het nog meer de vraag wat er door kan gaan. De eerste activiteit die op de kalender staat is de Jaarvergadering op 18 maart in Café Ensing. Het is maar zeer de vraag of we dan alweer fysiek bijeen mogen komen. En voor het Palmpasenlopen en de klootschietcompetitie geldt ook dat het maar zeer de vraag is of dat door kan gaan. We weten gewoon niet hoe het loopt. Het is nu nog niet te zeggen wat wel en niet doorgaat. Net als het Feestweekend in november. Ik durf niet te zeggen of wij weer met zo’n duizend man in de sporthal kunnen feestvieren. Dat maakt het een lastige tijd. Maar we zijn al wel bezig om de artiesten te regelen. Je moet vooruit kijken, dat is belangrijk. Zo zullen we in maart al een beslissing moeten nemen over de Paardenshow.’

Volgens Veurman leert deze tijd dat de vanzelfsprekendheid rondom dergelijke activiteiten, opeens ver te zoeken is. ‘En dan zie je dat het samenkomen ontzettend gemist wordt. Wat mij dan weer vrolijk stemt, is dat ons ledenaantal ligt gestegen is naar boven de 1100 huishoudens.’