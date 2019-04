Peizer Koningsdag is een aangelegenheid voor het dorp

PEIZE – De Koningsdag in Peize, zoals altijd in handen van Volksvermaken Peize, belooft een relaxte dag te worden. De vrijmarkt en het terras zullen ongetwijfeld weer goed bezocht worden. Volksvermaken voorzitter Richard Veurman, kan zich alweer verheugen op een zonovergoten Koningsdag.



Je moet er maar zin in hebben. Om een uurtje of acht ’s ochtends twee oranjebittertjes wegtikken. Het is een traditie binnen het bestuur van Volksvermaken tijdens Koningsdag. ‘We beginnen ’s ochtends met het hijsen van de vlag. Daarna zingen we of, afhankelijk van de avond ervoor, neuriën we het Wilhelmus. Het is een goede traditie dat we daarna twee oranjebittertjes drinken’, zegt Richard. Daarmee zijn ze wellicht de vroegste oranjebitter drinkers van de gehele gemeente.

Ergens in de jaren ’80 van de vorige eeuw werd Volksvermaken Peize gevraagd de (toen nog) Koninginnedag te organiseren. ‘De gemeente Peize schonk de vereniging een oranje wimpel, waarmee Volksvermaken organisator werd. Sindsdien hebben wij die taak altijd op ons genomen’, zegt Richard.



Uiteraard wordt ook de Koningsdag in Peize vooral voor het vertier van de jeugd georganiseerd. ‘De Vrijmarkt is natuurlijk vaste prik. Deze duurt van 8:00 tot 12:30 uur Rondom de Kerk van Peize’, aldus Richard. Ook is er ’s ochtends een Oranjedag biljarttoernooi onder auspiciën van B.V.O.G. in De Hoprank. Om 10:30 uur wordt bij diezelfde Hoprank de Nederlandse vlag gehesen. ‘Daarbij zingen wij het Wilhelmus, onder muzikale begeleiding van Muziekvereniging Noordenveld. Zij verzorgen daarna een kleine muziekshow. Dat doen we bij de Hoprank, omdat de bewoners daar dat zeer waarderen. Uiteraard hopen we dat veel Peizenaren bij deze officiële aftrap komen’, zegt Richard.



De voorzitter van Volksvermaken geeft aan dat Koningsdag in Peize voor alle leeftijden wordt georganiseerd. ‘Er is voor iedereen wat. De één struint over de Vrijmarkt, de ander duikt het terras op. Uiteindelijk is het een feest voor het dorp zelf. Waar de Jaarmarkt breder georiënteerd is, is dit een heus dorpsfeest.’

Toch is het wel eens voorgekomen dat Peize veel ‘buitenlui’ trok. ‘We hadden toen een jaar dat het verschrikkelijk rotweer was. Toen hielden we de Vrijmarkt in de Sporthal en kwamen er zelfs mensen uit Emmen om hun spulletjes te verkopen. Maar bij goed weer zie je toch vooral Peizenaren.’



‘De sfeer is op Koningsdag het belangrijkst. Gelukkig is die altijd goed. Je merkt dat iedereen er met elkaar een gezellig feest van wil maken. Ook zie je dat de kinderen zelf veel ideeën voor activiteiten aandragen. Dat maakt het nog mooier.’

In ieder geval ziet Veurman het helemaal zitten. ‘Het is nu al prachtig weer. Als dat op Koningsdag nog zo is, vallen we met onze neus in de boter. Wat wil je dan nog meer?’

Programma

Vrijdag 26 april: Koningsavond in Café Ensing met Nou-N & Melissa Smilda. Gratis entree. Aanvang 21:30 uur.

Zaterdag 27 april: Vrijmarkt rondom de Kerk van 8:00 tot 12:30 uur. Biljarttoernooi bij De Hoprank vanaf 10:00 uur. Muziek bij de Hoprank vanaf 10:30 uur, verzorgt door Muziekvereniging Noordenveld.