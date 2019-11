Peizerbridgedrive voor het laatst in Café Boonstra

PEIZE – Zondagmiddag vond voor de 22ste maal de Open Peizerbridgedrive plaats in café-restaurant Boonstra te Peize. Dit was de laatste keer bij Boonstra, want Boonstra is verkocht en wordt verbouwd en de grote zaal gaat weg. Dus volgend jaar gaat de organisatie op zoek naar een andere locatie.

Maar met 52 paren werd het weer een gezellige middag en deed iedereen z’n best om zo goed mogelijk te scoren. De top vijf was als volgt: 1. Rinus Horst en Suzanne Kant 70,78%. 2. Klaas Bruinsema en Willy vd Bij 65,43%. 3. Erik Hoeksema en Hans Janmaat 65,14%. 4. Ina Reitzema en Ingrid Zonenbergs 64,41%. 5. Klaas en Veri Brink 63,59%. Het beste Peizer paar Aalt Kappert en Gerard van Groeningen eindigde met 57,21% op de 9de plaats.