Pelikaan S behoudt de koppositie na winst op buurman PKC’83

Pelikaan S won de streekderby nipt met 2-1. De wedstrijd, onder leiding van scheidsrechter Brinkman, begon wat onrustig bij beide teams. Ondanks dat de beide teams elkaar goed kennen was het toch de eerste 10 minuten wat aftasten. PKC’83 had een moeizame opbouw en hield de bal daardoor steeds maar kort in bezit en dat was de verdienste mede van Pelikaan S dat een aantal keren goed doorkwam over de linkerkant, met name door Omar Kavak. De dribbelaar deed dat soms wat te lang waardoor PKC weer overnam. De eerst kans die te noteren viel was voor PKC. Een diepe bal op Kevin Bakels werd prima onderschept door keeper Van der Lei, die wel even behandeld moest worden. De eerste grote kans van Pelikaan S was na ruim 20 minuten toen een schot door PKC van de doellijn werd gehaald. Uit de daarop volgende hoekschop van Jeroen Haan moest keeper Meedendorp wegstompen. Pelikaan S hield PKC op de eigen helft en Omar Kavak kon nog 3 keer aanleggen voor een hoekschop. Allen werden bij de eerste paal neergelegd, waar Kay Bootsma (PKC) de bal steeds weg kon koppen. Na een half uur een mooie combinatie bij Pelikaan S. Jan Hooiveld werd aangespeeld die terugkaatste. Het schot dat volgde leverde niet meer dan een hoekschop op. Direct daarop bestreek Kevin Bakels (PKC) de gehele rechterkant van het veld speelde de bal naar het centrum waar hij de bal overnam van Felipe Pinheiro. Bakels’schot ging net naast. Zo kwam de wedstrijd toch wat los. PKC bracht er wat meer energie in. Omar Kavak kreeg de bal op links en dribbelde naar binnen in de 35e minuut. Fabian Stevens was net te laat om na Kavaks’ steekbal de 1-0 in het doel te schieten. Kevin Bakels kreeg weer de bal aangespeeld op rechts en kon weer het hele veld oversteken in het strafschopgebied passte hij de bal naar Kay Bootsma die helemaal vrij stond en met een mooie schuiver PKC op een 0-1 voorsprong zette. PKC kwam op stoom. Simon Schreiber zette weer Bakels aan het werk die wederom Bootsma aan het werk zette. Dat leverde deze keer echter geen doelpunt op. Vlak voor rust deed Pelikaan S dan toch wat terug. Omar Kavak, de dribbelkoning, mocht links vanaf de zijlijn het strafschopgebied in slalommen en de bal bij de 2e paal binnenschieten. Een prima doelpunt bijna vanaf de achterlijn binnen geschoten. Nog voor de pauze had Pelikaan S op voorsprong kunnen komen. Jan Hooiveld miste bij de tweede paal een prima voorzet van de linkerkant door Jeroen Haan. Vlak voor het rustsignaal kopte Rob Schokker (PKC) nog op de lat. Zo waren de teams na een wat stroef begin toch aardig aan elkaar gewaagd.

Na de pauze ging het spel snel heen en weer. Kavak legde de bal op het hoofd van Hooiveld die de bal echter schampte. Een diepe bal van Metaj (PKC) leverde een mooi duel op tussen Schreiber (PKC) en Albadawi, welke correct het duel won op weg naar keeper Van der Lei. Van der Lei moest kort daarop wel weer in actie komen met een prima redding toen hij een kans van Bootsma onschadelijk maakte. Na een kwartier in de 2e helft werd Anakotta gewisseld voor Gorissen. Hij moest meer dreiging naar voren brengen. Dat ging nog bijna verkeerd want na een voorzet van Bootsma behoedde keeper Stefan van der Lei wederom Pelikaan S voor een achterstand. Hij toonde zich de sterkste in een één tegen één situatie met Simon Schreiber. Halverwege de 2e helft dan toch een doelpunt. Kavak toonde zich weer belangrijk. Hij gaf een prima pass op de vrijstaande Gorissen die Pelikaan S beheerst op voorsprong schoot (2-1). Kavak had daarna de overwinning voor Pelikaan S helemaal veilig kunnen stellen. Hij kwam alleen op keeper Meedendorp af, maar zijn lob mislukte totaal. PKC bracht de derde wissel in (Vigan Hoxhai) en kreeg nog een goede kans toen Inge (PKC) de bal voor de goal slingerde met zijn linkerbeen, Rob Schokker (PKC) had het geluk daarbij niet mee. Zo ging PKC dus op jacht naar de gelijkmaker, maar kreeg Pelikaan S daardoor meer ruimte in de aanval. Keeper van der Lei redde nog een kopkans van Bootsma. Aan de andere kant misten Kavak en Bellgroub in de rebound kansen op de 3-1. In blessuretijd leek PKC nog de gelijkmaker te scoren echter werd deze treffer terecht afgekeurd wegens buitenspel. De punten blijven dus in Oostwold en dat doet dus goede zaken voor de koppositie. Volgende week in Damwoude Jan Tijtsma van scoren afhouden zal dan een opdracht zijn op jacht naar de volgende drie punten.