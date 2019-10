Pelikaan S laat punten liggen tegen een stug Broekster Boys

OOSTWOLD – Pelikaan S was niet bij machte om een gat in de muur van de Friezen te schieten. De voortreffelijke keeper Sybren Terlouw was een absolute sta in de weg voor de ploeg van John de Hoop. De late gelijkmaker van Jan Hooiveld was wel terecht, maar de trainer was allerminst tevreden over het vertoonde spel.

Pelikaan S begon voortvarend aan de wedstrijd. Een individuele actie van Fahim Bellghroub werd ternauwernood geblokt door een verdediger. Jeroen Haan kwam via een actie binnendoor en probeerde de bal in de korte hoek te schieten. De voortreffelijke keeper redde maar liet de bal los en de ingelopen Jan Hooiveld was net te laat om de bal in het doel te tikken. Een uittrap van de Friese keeper belandde voor de voeten van Anton Jongsma, die de bal direct doorspeelde naar Jeroen Haan. Zijn schot spatte via de paal het veld weer in. Tot dan kwam Broekster Boys niet echt gevaarlijk op de helft van Pelikaan S. Balverlies van de thuisploeg voorin leidde een gevaarlijke counter in, maar keeper Devon Harmsma was er op tijd bij om de bal te onderscheppen, voordat de snelle rechterspits gevaarlijk kon worden. Dat had een waarschuwing voor de achterhoede van de thuisclub moeten zijn. Pelikaan S voetbalde er rustig op los, maar in een veel te laag tempo. Daardoor kon de verdediging van Broekster Boys zich telkens weer organiseren. Het schot van afstand door Jelle Wagenaar bracht keeper Terlouw niet in de problemen. De kopbal van Jan Hooiveld, na een vrije trap van Handrit Hoxhaj, kwam recht in de handen van dezelfde keeper. Een venijnig schot van Bellghroub werd door de keeper tot corner verwerkt. Hierna werd het spel van Pelikaan S te statisch en te solistisch. In de 30e minuut leed Hoxhaj op links balverlies. Een lange bal op de snelle rechterspits gaat over verdediger Madhat Aldjejab. De spits behield goed overzicht door de bal voor de goal te plaatsen, waardoor Vincent Hoekstra de bal voor het intikken had. Dit had eigenlijk het sein moeten zijn voor de ploeg van De Hoop om het tempo op te schroeven. Dat gebeurde niet echt. Wel ging Broekster Boys meer op de counter loeren. Een mooi lopende aanval via Hoxhaj en Jongsma werd goed afgerond door Hoxhaj, maar de zoveelste redding van de keeper was een feit. In de daarop volgende tegenaanval van de Friezen werd verdediger Aldjejab op snelheid afgetroefd door de rechterspits. In plaats van de bal mee te nemen wilde hij de bal over keeper Harmsma spelen. Dat was goed voor Pelikaan S, want anders was de achterstand hierdoor vergroot. Twee minuten later moest Harmsma alweer redding brengen bij een inzet van spits Jurjan Dantuma. Voor de pauze bezocht Bellghroub met een afstandschot de geweldige keeper te verschalken. De aansluitende corner van Hoxhaj kwam weer bij diezelfde Bellghroub terecht. Nu werd zijn inzet van de doellijn weggewerkt. De ruststand van 0-1 was wel geflatteerd, maar het trage spel van Pelikaan S moest na de pauze wel worden aangescherpt. Het leek er aanvankelijk niet op, want men bleef in hetzelfde tempo doorspelen. Kansen kwamen er dan ook niet. Pogingen van Haan, Hooiveld en Bellghroub werden geblokt, gestopt door de keeper of naast geschoten. De wissels in de 65e minuut brachten de verandering in het spel van PelikaanS. Met Angelo Zimmerman en Milangelo Apostel voor Aldjejab en El Baroudi kwam er veel meer snelheid in het spel. Het leverde wel een aantal kansen op, maar echt uitgespeelde kansen niet echt. De laatste pass was veelal ook net niet goed genoeg. De keeper van de Friezen stond ook telkens goed op zijn post. Toch moest hij het hoofd buigen in de 80e minuut. Een voorzet van de met veel inzet spelende Allaui bereikte het hoofd van Jan Hooiveld die keurig en verdiend de gelijkmaker noteerde. Pelikaan S rook bloed en ging meer en meer voor de overwinning. Dat betekende wel dat er ruimte kwam voor Broekster Boys. Gelukkig voor de thuisclub was het feit dat “de Broek” niet sterk en doortastend genoeg in de afronding was. Een vlammend schot van Hoxhaj werd door de keeper niet vastgehouden. De bal kon niet door de toegesnelde Haan tegen de touwen worden geschoten. De eindstand van 1-1 was dan ook min of meer teleurstellend voor trainer De Hoop. ‘Mijn ploeg had het vandaag niet. We speelden in een te laag tempo en er werd te veel en te lang naar persoonlijk succes gezocht, waardoor er nogal eens balverlies werd geleden. De tegenstander stond goed georganiseerd en die keeper leek bijna onpasseerbaar.’

Opstelling: Harmsma; Aldjejab (Zimmerman); Wagenaar; van Dalen; Allaui; El Baroudi (Apostel); Bellghroub; Jongsma; Haan; Hooiveld; Hoxhaj.