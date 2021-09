Pelikaan S. maakt gehakt van Balk

OOSTWOLD – Jan Schulting, trainer van ploeg uit Oostwold, spreekt van een goede en gedegen voorbereiding. Er is hard gewerkt , maar op het juiste moment is er ook zeer bewust gas teruggenomen. Dat moet ook wel, aldus de trainer, want er is lang niet op wedstrijdniveau gespeeld kunnen worden. Deze wedstrijd mist er een speler vanwege een weekenduitje en een speler is licht geblesseerd. Schulting heeft een goed gevoel om de wedstrijd met zijn ploeg naar de hand te zetten. De bekerwedstrijden hebben laten zien dat het spelniveau hoog is.

Vanaf de aftrap laat Balk zien dat ze Pelikaan S willen verrassen. De linkerspits komt er door onoplettendheid van rechtsachter Albadawi gevaarlijk door, maar de inzet treft geen doel. Dan neemt Pelikaan S het heft helemaal in handen en gaat met goed combinatiespel op zoek naar de openingstreffer. Het resulteert in de 10e minuut in een prime voorzet van Shkodran Metaj, die de bal op perfect op het hoofd van Johnny de Vries legt, maar niet tot scoren kan komen. Niet veel later wordt het wel 1-0, want een vlotte combinatie tussen Joshua Sion en de Vries wordt door laatgenoemde achter de keeper van Balk in het doel gewerkt. Balk neemt de aftrap en verspeelt snel de bal aan Jan Hooiveld, die niet lang nadenkt en een verwoestend schot aflevert en de 2-0 aantekent. De keeper van Balk gaat vreselijk in de fout door de bal door zijn handen te laten glippen. Eigenlijk is de wedstrijd dan al gespeeld. Is Balk dan gevaarlijk, nee niet echt. Als het al gevaarlijk is, komt het door een gevaarlijke terugspeel bal op keeper Van der Leij van Pelikaan S. De prima keeper zorgt voor een goede oplossing om het gevaar weg te werken. Een harde voorzet van de rechterspits van Balk wordt door Van der Leij prima onderschept. Dat is eigenlijk het enige gevaar van Balk.

Halverwege moet Metaj het veld verlaten door een lichte hamstring blessure. Nog voor rust maakt Jeroen Haan de 3-0 en daarmee is de wedstrijd helemaal gespeeld. Schulting voert in de rust een aantal wissels door. Jos Bulten en Farid Balvaneh komen in het veld voor Albadawi en Joshua Sion. Ondanks enige omzettingen blijft Pelikaan S heer en meester. Het surplus aan techniek en voetballend vermogen komt steeds meer tot uiting. Fahim Bellghroub ontpopt zich in de 2e helft tot smaakmaker met enkele mooie voetbal standjes. Nadat Fabian Stevens de 4-0 heeft aangetekend, komt Bellghroub met een fantastische voorzet, die Jeroen Haan met een prima volley de 5-0 maakt. Bellghroub kan zich uitleven. Hij wordt door Jos Hooiveld met de juiste snelheid aangespeeld en de aanvoerder van Pelikaan S neemt de bal direct op zijn schoen. Vanuit de hoek van de 16 meter schiet Bellghroub de bal met een fantastische curve de bal richting de verste bovenhoek van het doel. Deze 6-0 is wel de mooiste goal van de middag. Het laatste woord is van Jos Hooiveld. De routinier, 20 minuten voor tijd ingebracht, brengt met 2 kopballen de 8-0 op het bord. De afgemeten voorzetten van Jeroen Haan en Jos Bulten laten het er eenvoudig uitzien, maar Hooiveld heeft het koppen in Schotland uitstekend onder de knie gekregen.

Jan Schulting is tevreden. Je ziet dat de ploeg een stapje minder gaat doen als de tegenstander al snel op achterstand wordt gespeeld.

Opstelling Pelikaan S: Van der Leij; Wagenaar; Jan Hooiveld (Jos Hooiveld); Albadawi (Jos Bulten); Haan; Stevens; Sion (Balvaneh); de Vries (Zimmerman); Bellghroub; Metaj (Selassa).

Gele kaart: De Vries.

Toeschouwers: 75

Scheidsrechter: R. Berends Assen.