Pelikaan S uitgeschakeld voor promotie; Gorecht maakt gehakt van SV Marum

REGIO – Pelikaan S nam het op tegen Honselersdijk. Voor de clubhistorie zou het uniek zijn geweest als de club uit Oostwold naar de hoofdklasse kon promoveren. Marum stond in Haren op het veld tegen Gorecht en werd volledig afgedroogd. Westerkwartier schudde Leo Leens af in de strijd voor een plek in de vierde klasse.

Pelikaan S trainer Schulting zag dat zijn manschappen wederom drie doelpunten tegen kregen. Dat is de afgelopen weken vaker het geval geweest. ‘We waren in de eerste helft niet goed bij de les, want Honselersdijk stond bij rust met 0-2 voor. In de achterhoede stonden we niet goed in de organisatie waardoor spelers in vrijstaande positie kwamen te staan’, vertelde Schulting. ‘Dit brak ons de afgelopen weken ook al op en deze wedstrijd ook weer.’ Schulting wisselde in de rust een paar spelers. De schade werd mede door de inbreng van Jan en Jos Hooiveld snel hersteld. Pelikaan S kwam via Fabian Stevens en Jan Hooiveld op een 2-2 stand. Honselersdijk was toen rijp voor de slacht vond Schulting. Er kwamen zeer goede kansen op de voorsprong maar de bal viel niet in het net. Een wet in het voetbal is dat als je zelf niet scoort de tegenstander dat wel doet. In de slotfase werd vanuit een standaardsituatie de 2-3 door de ploeg uit Zuid Holland binnen geschoten. Door deze uitslag was Pelikaan S uitgeschakeld voor promotie naar de hoofdklasse. Dat was wel even zuur zei Schulting. ‘We hebben veel goed gedaan dit seizoen, maar door corona was het veelal aanpassen waardoor er in bepaalde gevallen geen stappen konden worden gezet.’

SV Marum-trainer Bakering voelde zich diep ongelukkig na de 10-1 uitslag en de manier waarop dit tot stand kwam. Voor de ervaren Bakering was dit een dieptepunt in zijn carrière. Bakering: ‘Ik schaam mij kapot en ook voor de club Marum dat dit gebeurt.’ In aanloop naar de wedstrijd waren er op de donderdagtraining nog wel enige lichte blessures ontstaan. Maar met enig lapwerk konden deze spelers wel spelen. Gorecht speelde de afgelopen jaren niet voor niets in de eerste klasse. Ze hadden een beter niveau dan Marum zag ook Bakering. ‘We hadden niks te vertellen in de wedstrijd.’ Dat vond de trainer niet erg maar erger vond hij dat er binnen de ploeg geen speler opstond en zijn medespelers aangaf: zo doen we het!. Dat was wel kenmerkend voor het halve seizoen waarop Bakering trainer was bij Marum. ‘We bleven grossieren in dezelfde fouten waar we dus constant op hebben gehamerd. Dat konden we als staf moeilijk verbeteren. Als interim trainer was het weer een leerzame periode.’ Noël Kailola redde de spreekwoordelijke eer voor Marum.

Westerkwartier moest het in de nacompetitie voor promotie naar de vierde klasse opnemen tegen FC LEO uit Leens. De ploeg van trainer Wardenier zette gelijk de ploeg uit Leens onder druk. Het leverde in de beginfase een vijftal kansen op, die door Martijn Kuiper, Kornelius Wiersema en Willem Pieter Wouda niet tot doelpunt konden worden bekroond. LEO kwam er via de snelle buitenspelers een aantal keren gevaarlijk uit. Met kordaat optreden van het centrumduo Tjeert de Boer en Ralph Twijnstra werden vele aanvallen onschadelijk gemaakt. Uit een van achteren prima opgezette aanval kwam de bal via Maurik de Vries voor het doel van LEO. De instormende Kuiper nam de bal perfect op zijn hoofd en scoorde de op dat moment verdiende voorsprong. Er ontspon zich een spannende wedstrijd waarin beide teams voor de winst wilden gaan. LEO probeerde met veel fysieke inzet en strijd de wedstrijd te kantelen. Westerkwartier hield zich staande en loerde op de tweede treffer. In een aantal mogelijkheden op de counter werd er erg onnauwkeurig gespeeld. Er werd te gehaast gespeeld en de rust in het positiespel was op dat moment ver te zoeken. Het gevolg was een bijna flipperkastachtig voetbalspelletje waarin er voor beide ploegen kansen waren. LEO kopte nog eens op de lat. De wissels bij Westerkwartier waren zeker van invloed in de slotfase want er kwam via Jurgen van der Veen, Allard Henstra en Chris Leekstra meer schwung in het team. Leekstra was mede debet aan de goal van Wiersema in de slotfase. De lange spits stond op de juiste plaats om in de rebound de 0-2 binnen te schieten. Al met al een zware wedstrijd waarin Westerkwartier niet haar niveau haalde, maar wel een verdiende overwinning. Komend weekend speelt de ploeg om 14.30 uur de finale tegen Friese Boys uit Kollumerzwaag. Harkema wordt de plaats waar zal worden gespeeld.

De Wilper Boys moest voor behoud in de derde klasse naar Harlingen. De ploeg van trainer Gert Jan van Dijken won na een moeizaam begin met 1-3. Dat was een uitslag waar de trainer vooraf voor had getekend. Het liep wel anders in de beginfase. Na twee minuten stond zijn ploeg al tegen een achterstand aan te kijken. Een onoplettendheid in de verdediging stond aan de basis van de tegengoal. De trainer beaamde dat zijn ploeg het eerste kwartier niet goed stond te spelen. Na die beginfase nam De Wilper Boys het heft in handen met redelijk goed voetbal. Tegenstander Harlingen deed het met veelal de lange bal te hanteren. Daarin werden ze vaak wel gevaarlijk door maar de doelpunten bleven uit. De Wilper Boys kwam beter in de wedstrijd en door Gert Jan de Vries en Vincent ten Have ging de ploeg met een 1-2 voorsprong de rust in. In de tweede helft werd Harlingen door met name corners erg gevaarlijk. De ploeg van Van Dijken kreeg ook een aantal mogelijkheden om de score te vergroten. Dat gebeurde pas in de 80e minuut toen Jelle Numan de 1-3 op het bord bracht. Van Dijken waakte voor optimisme. ‘Zondag in De Wilp wordt de return nog lastig genoeg.’