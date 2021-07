Pelikaan S weerstaat FC Groningen

LEEK – Zaterdag 3 juli startte FC Groningen het voorbereidingsprogramma met een oefenwedstrijd tegen Pelikaan S op het terrein van voetbalvereniging VEV’67. Om de coronaregels te handhaven werd gekozen voor een besloten voetbalwedstrijd, waar hooguit 500 toeschouwers aanwezig mochten zijn. De organisatie lag geheel bij Pelikaan S en VEV’67 faciliteerde het geheel. Onder iets te warme omstandigheden voor de spelers verliep de organisatie perfect. Alle genodigden werden op voortreffelijke wijze in de watten gelegd.

FC Groningen had in de eerste helft veel balbezit. Het tempo lag te laag en de spelers moesten nog wennen aan een 1-4-2-3-1 systeem. Desalniettemin was het bijna raak voor de FC in de 4e minuut. Een kopbal van Strand Larsen ging over het doel van nieuwe keeper bij Pelikaan S, Levi de Ron. Bij de club uit Oostwold waren een aantal nieuwelingen te ontdekken. Musteba Albedawi, Omar Kavak, Fabian Stevens, Farid Balvaneh, Curly Selassa, Johnny de Vries en Shkodran Metaj gaan de kleuren van Pelikaan S het komende seizoen verdedigen.

FC Groningen modderde eigenlijk een beetje aan in de 1e helft. Tot zeer grote kansen leidde het niet. Mogelijkheden van Gudmundson (net over), Matusiwa (De Ron redt), De Leeuw vanuit een volley over zijn zo in de 1e 20 minuten de wapenfeiten van Groningen. Opvallend was dat trainer Danny Buijs zich niet liet horen. Pelikaan S beperkte zich tot uitvallen, waarbij aanspeelpunt Jan Hooiveld meerdere duels uitvocht met Mike te Wierik en Wessel Dammers. Jeroen Haan en Fahim Bellgroub kwamen tot een mogelijkheid, maar hun inzet is krachteloos. Pelikaan S moest het van deze uitvallen hebben. Een leep passje van Johnny de Vries op Jeroen Haan was net te hard voor laatstgenoemde. Dezelfde Haan pikte de bal op na een slechte pass van de Groninger Gudmundson en ging er mee aan de haal. Net voor het strafschopgebied ontfutselde Matusiwa Haan de bal. Een snel genomen vrije trap van De Vries naar de snelle Fabian Stevens bracht deze in goede positie voor de goal, maar zijn inzet werd door Dammers geblokt.

De afstemming bij Groningen was er duidelijk nog niet. De laatste pass of voorzet kwam nog niet op de gewenste plek. Patrick Joosten van Groningen brachten in samenwerking met Van Kaam en Meijer op links nog wel enig inzicht in wat de speelwijze van Groningen wordt. Op rechts met de nieuwe aanwinst Kasanwirjo (Ajax) en Hankouri moet duidelijk de afstemming nog komen.

De 2e helft gaven beide coaches andere spelers de kans zich in de kijker te spelen. Groningen deed dat met veel jeugdige spelers waaronder Messaoudi, Romano Postema, Kiam Slor, Thomas Poll en nieuweling Marin Sverko. Trainer Schulting van Pelikaan S liet oudgedienden Jongsma, Zimmerman en nieuwelingen Kavak, Joshua Sion en Balvaneh voor de 2e helft opdraven. Later vervingen Jos Hooiveld (licht geblesseerd) en Wim van Bavel de moegestreden Wagenaar en Jan Hooiveld.

De 2e helft bracht meer energie en tempo in de wedstrijd. Messaoudi brengt FC Groningen na een kleine 5 minuten aan de leiding. Pelikaan S deed snel iets terug. Met een fraaie pass bracht Anton Jongsma Joshua Sion in stelling en deze passeerde invaller keeper Jan de Boer met een strak schot. Het dient gezegd dat de jongelingen van Groningen er veel energie inlegden. Met name Postema, Slor, Poll, Tika de Jonge en Luciano Valente stichtten veel gevaar.

20 minuten voor tijd beoordeelde de assistent-scheidsrechter dat een schot van Postema de doellijn passeerde. Het vele bewegen in de voorwaartsen bij Groningen bracht meer ruimte en dit leidde tot gaten in de verdediging van Pelikaan S. Postema omspeelde de keeper na een steekpass van De Jonge en scoorde vervolgens de 3-1. Veel kon Pelikaan S er niet meer tegenover zetten.

In de slotfase werd een schot van Sam Schreck via een carambole van richting verandert. Keeper Renkema van Pelikaan S stond op het verkeerde been en de bal ging in de andere hoek van de goal binnen. Dat bepaalde de eindstand op 4-1 voor FC Groningen, een prima resultaat voor Pelikaan S. Schulting was dan ook tevreden, want hij heeft na een aantal weken van trainingen een nog beter beeld van zijn selectie gekregen. Zijn spelers hebben nu vakantie en beginnen begin augustus aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Pelikaan S en zeker familie Bulten kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag.