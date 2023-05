Pelikaan S weet niet te winnen na de trainerswissel, Westerkwartier kan titel niet meer ontgaan na winst bij Blauw Geel.

Pelikaan S kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Blauw Wit ’34 uit Leeuwarden. Het waren 2 ploegen die aan elkaar gewaagd waren. De ploeg uit Leeuwarden kwam al na 9 minuten op een 0-1 voorsprong. Kort voor rust maakte Fahim Bellghroub de gelijkmaker. De 1-1 stand bleef in de 2e helft op het scorebord staan. Wil Pelikaan S kampioen worden, dan zullen ze de komende 2 wedstrijden moeten winnen. Nacompetitie heeft de ploeg sowieso.

SV Marum trainer Jan Piet Bosma was erg tevreden over zijn ploeg, met name het verdedigen onder aanvoering van Jordy Swieringa, tegen Drenthina. De Zuid-Drenten hoopten via lange ballen Marum te verschalken. Marum kon hun vertrouwde spel spelen. In de omschakeling konden de mannen van Bosma hun favoriete spel spelen. Tom Boezerooij scoorde kort voor rust zijn 21e doelpunten en zette daarmee Marum op een 1-0 voorsprong. De 2e helft was het zelfde beeld te zien maar het duurde lang voor Marum definitief toe kon slaan. Rogier van der Ploeg scoorde kort voor tijd de bevrijdende 2-0.

VEV’67 had het in de beginfase tegen Bedum lastig. De corners waren erg gevaarlijk en had de ploeg van trainer Pranger het geluk aan hun zij. Een schot op de paal en prima redding van keeper Wellinghof behoedden VEV voor een achterstand. In de omschakeling kreeg VEV vele kansen. De eindpass was veelal onnauwkeurig. VEV kon niet de juiste druk op Bedum krijgen. De 2e helft was dit beter en kon Bedum niet meer in hun spel komen. Jeffrey Visser was er bij de kippen bij toen Bedum een verkeerde terugspeelbal op de keeper deed. Deze kans voor Visser alleen voor de keeper werd koelbloedig afgerond. Er kwam meer ruimte voor VEV en met een mooie steekpass van Arjan Veenstra op Visser kwam de rappe speler vrij voor de keeper. Hij legde de bal netjes breed op de meegelopen Gerhard van der Berg, die vervolgens de bal in het doel werkte. De 0-2 winst was daarmee een feit.

VV ONR kwam in de onderlinge strijd tegen HFC’15 na 2 minuten al met 0-1 achter door een doelpunt van Rick van Lent. ONR pakte het goed op en liep via Janco de Boer, Joseph Duku Dima en in dezelfde minuut Danel Strijker uit naar een verdiende 3-1 voorsprong. Trainer Kloosterman van ONR zag zijn team na de snelle achterstand met prima voetbal goed terugkomen. Trainer Slijfer van HFC zag zijn team na de voorsprong achteruit gedrukt worden. Na de rust was het van beide partijen minder goed. Na de 3-2 aansluiting door Robbie van Sluis werd het nog een echte wedstrijd. HFC ging voor de gelijkmaker en die zat er ook wel degelijk in, maar Slijfer zag de kansen niet verzilverd worden om tot een verdiende gelijkmaker te komen. Kloosterman was blij met de winst en de strijd en werklust van ONR. Het was hangen en wurgen om de winst over de streep te trekken maar het belangrijkste was dat een plek voor nacompetitie in het verschiet was gekomen om directe degradatie te ontlopen.

TLC begon goed aan de wedstrijd met bij vlagen leuk voetbal. Het ontbrak ook deze dag volgens trainer De Wal aan scorend vermogen. Knickerbockers profiteerde in de omschakeling en strafte de gemiste kansen van TLC dodelijk af. Binnen 3 minuten stond TLC op een 0-2 achterstand. Na rust kwam TLC met goede energie uit de kleedkamer. Hetzelfde beeld ontstond er en Knickerbockers profiteerde nog tweemaal waardoor al snel de 0-4 eindstand op het bord stond. Voor TLC gold uithuilen en opnieuw het nieuwe seizoen in de 4e klas de boel weer oppakken met een nog jonger team dan afgelopen jaar.

SV Haulerwijk trainer Marcel Schaap vond dat zijn team 2 punten had verloren na het 2-2 gelijkspel tegen Wildervank. Haulerwijk begon goed aan de wedstrijd en dat resulteerde in een aantal kansen die door prima combinatievoetbal waren gecreëerd. Het was Roben Fokkens die na een verre ingooi de bal voor de voeten kreeg en direct uithaalde. De voorsprong kon niet lang worden vastgehouden. De 1-1 viel uit een goede vrije trap. Schaap zag dat Haulerwijk de kluts kwijt was. De 2e helft ging het spel op en neer. Jarno Hilhorst bracht Haulerwijk met een prima schot op een 1-2 voorsprong. Haulerwijk kon de voorsprong niet vasthouden want Wildervank scoorde kort voor tijd de zure gelijkmaker. Wel gaf Schaap aan dat nacompetitie voor promotie een feit was.

VV Veenhuizen pakte de laatste strohalm voor lijfsbehoud. Trainer Van Veenen zag Robert Elsinga al vrij snel de thuisploeg op voorsprong zetten. ‘We speelden met volle overtuiging en waren dreigend. De kansen op uitbreiding van de voorsprong lieten we liggen voor rust.’ De 2e helft hetzelfde beeld. Sjoert Giezen scoorde via een strafschop de 2-0 binnen. Het werd in de slotfase nog spannend want Hollandscheveld kwam terug tot 2-1. Het werd nog spannend omdat Veenhuizen verzuimde de derde goal te maken. Trainer Van Veenen zag een strijdbaar team die voor elkaar door het vuur willen blijven gaan.

VV Westerkwartier speelde met een dosis gezonde spanning tegen Blauw Geel. Het was vooral zoeken hoe de organisatie verdedigend in het veld diende te staan. Uit een corner was het Ralph Twijnstra die bij de 1e paal de bal met een prima volley binnen tikte. De stress was er vanaf en de voorsprong daar. Blauw Geel ging ook nog voor een nacompetitieplek. Dat deden ze met goed voetbal maar tot echt grote kansen kwam het niet of doelman Erwin Heidinga stond met een paar reddingen een doelpunt in de weg. Voor Westerkwartier was het fijn dat een speler van Blauw Geel de rode kaart kreeg voorgeschoteld nadat hij verdediger Tjeert de Boer had nagetrapt. De 2e helft kwam Westerkwartier niet meer in gevaar. Het verzuimde om de kansen af te maken waardoor het nog spannend leek. In de 80e minuut was het Wietze Venema die door Rense Dijk vrij voor de keeper werd gezet. De snelle, soms ietwat onstuimige Venema scoorde beheerst en bracht darmen zijn team in veilige haven. Na afloop was het wachten op de uitslag wat VAKO had gedaan. Nadat bekend werd dat VAKO had gelijk gespeeld kon er uitbundig worden gejuicht want officieus was Westerkwartier kampioen geworden.