PelikaanS eerste kampioen van Nederland

OOSTWOLD – PelikaanS maakt de verwachtingen waar en beslist eigenlijk in de eerste minuut al de wedstrijd tegen Meppel. Onder soms barre weersomstandigheden wordt het een wedstrijd van kat en muis. Het hele jaar bovenaan staan schept verplichtingen. Het team van Freddie Strating laat vandaag weer duidelijk zien over welke kwaliteiten het team beschikt.

Voorzitter Wim Bulten deelt vooraf de wedstrijd met trots de gebakjes uit voor de bezoekers in de bestuurskamer. Hij kan ook trots zijn, want al jarenlang probeert de preses van de ploeg uit Oostwold een team te smeden, die naar de top van het voetbal in het noorden uit kan groeien. Met de aangetrokken neven Hooiveld en het vertrek van waarschijnlijk een aantal spelers zal hij ongetwijfeld zijn ploeg verder aanvullen met eerste klas waardige spelers.

Trainer Freddie Strating verlaat aan het eind van het seizoen de kampioen uit Oostwold. Dat is verrassend te noemen. Strating heeft van een team, wat uit vele culturen en karakters bestaat, een hecht team gesmeed. Hij heeft duidelijkheid en stabiliteit in het elftal gebracht.

De wedstrijd is nog maar nauwelijks begonnen of Jeroen Haan neemt de bal volley, op ongeveer 35 meter, op zijn linkervoet en laat de verraste keeper van Meppel verbouwereerd staan. PelikaanS is direct van plan duidelijk te maken wie de baas in Oostwold is vanmiddag. Via de linkerkant worden goede aanvallen opgezet. Handrit Hoxhaj stelt de voorwaartsen Jeroen Haan en Sergio van Dijk de score verder uit te breiden. Haan stelt van Dijk in staat om te scoren, maar deze goal wordt wegens buitenspel afgekeurd. Het vele balbezit van PelikaanS levert pas in de zesentwintigste minuut de 2-0 voorsprong op. Alweer de snelle Hoxhaj snelt op links naar de achterlijn. Zijn voorzet komt precies op het hoofd van de inlopende Haan, die de bal beheerst over de keeper in het doel kopt. Meppel laat tot dit moment aanvallend niets zien. Eén kans van de spits van Meppel wordt hoog over geschoten.

Een ingestudeerde corner, genomen door Wesley Tankink, wordt door Handrit Hoxhaj doeltreffend afgerond. Ondertussen komt hagel en sneeuw de spelers en toeschouwers tarten. Dit weerhoudt de thuisclub niet tot rustiger te gaan voetballen. Een prachtige aanval, die op links wordt opgezet, komt via een goede wisselpas bij de opkomende Jordy Kailie, die met een droge schuiver in de verre hoek de keeper kansloos laat. De 4-0 geeft geen reden tot rustig voetballen. PelikaanS blijft goed en snel combineren en dat levert kansjes op voor van Dijk en Haan. De ruststand is derhalve 4-0.

De tweede helft laat zien dat Meppel van goede wil is, maar geen potten kan breken. Het team van trainer Strating is superieur deze middag. Pogingen van van Dijk en met name Fahim Bellghroub leveren nog geen doelpunten op. Een vrije trap van Bellghroub gaat via het lichaam van een speler van Meppel over het doel. In de zestigste minuut legt Jeroen Haan de bal perfect op het hoofd van Sergio van Dijk, die dan ook met een fraaie kopbal de 5-0 aantekent. Een minuut later gaat Jordy Kailie er weer eens vandoor op rechts. Zijn voorzet komt bij van Dijk op de zestien meter, die niet nadenkt en de bal hard en zuiver in het doel van Meppel schiet. De ijverige Majidd Allaui probeert het nog eens van afstand. Het levert niets op. Het feestrumoer gaat al enigszins beginnen bij de binnenkomst van Danny Holband. Leuk is dan ook dat dezelfde speler door een terecht gegeven strafschop even later de 7-0 eindstand bepaalt.

Na het laatst fluitsignaal van scheidsrechter Sam Tyler kan het feest beginnen. ‘We are the champions’ klinkt uit de luidsprekers. Terecht want PelikaanS is de glorieuze winnaar van het eerste kampioenschap van Nederland van dit seizoen.

Opstelling: Harmsma, Kailie, Wagenaar, van Dalen, Elderman (Aldjejab), Tankink, Allaui (Chaves), Bellghroub, Hoxhaj, Haan, van Dijk (Holband)

Man van de wedstrijd: trainer Freddie Strating