‘Per voorstelling is er plaats voor 320 mensen, daar zijn we heel blij mee’

RODERWOLDE – O, wat zijn we eraan toe. Een beetje ontspanning, lekker lachen tot de tranen je over de wangen rollen. Voor even geen corona, geen ellende, alleen maar gezelligheid. Hoe mooi klinkt dat? En het leuke is, dat dat allemaal tot de mogelijkheden behoort. Het kan gewoon weer. Op 27, 28, en 31 augustus en 1 september gaan de acteurs van het Openluchtspel Roderwolde het theater in. Voorzitter Roelfiena ter Steege belooft een hilarische voorstelling.

Al vanaf mei zijn de spelers aan het repeteren met het stuk ‘Dahlia’s en Winterwortels’. Anders dan de titel doet vermoeden gaat over een dorp dat tweehonderdvijftig jaar bestaat. En twee broers die toestanden hebben met elkaar. Maar daarover straks meer. ‘Het was natuurlijk allemaal even onzeker wat er kon en niet kon. Het scheelt wel dat wij buiten repeteren’, begint Roelfiena. ‘Uiteindelijk zijn we maar een week later begonnen dan anders. We hoefden niet meer op zoek naar een geschikt stuk, dat was vorig jaar al gekozen. Dat scheelt een hoop tijd, want zoveel stukken zijn er niet die geschikt zijn voor een openluchttheater. Het liefst heb je een plattelandsstuk. In ieder geval geen stuk dat zich afspeelt in een stad. Of echt een typische klucht, waarbij de één de deur de deur binnenkomt en de ander eruit. Niet handig voor een openluchttheater. Ik heb veel boekjes gezien in dertig jaar tijd. Het lastige is dat er niet veel nieuwe stukken bijkomen. En er is veel veranderd in de loop der tijd. Kleine boertjes bestaan niet meer. Je wilt toch een beetje actualiteit. Een boer met honderd koeien. Dat betekent dat je het stuk aan de tijd moet passen. Dat hebben we de laatste jaren ook wel gedaan hoor’, lacht Roelfiena die niet al teveel kwijt wil over het stuk.

Het verhaal gaat over een dorp dat tweehonderdvijftig jaar bestaat. Dat willen ze vieren met een dorpsfeest. Alle straten zijn gevraagd om mee te werken aan de straatversiering. ‘Twee broers die ieder in een andere straat wonen, kunnen het niet met elkaar vinden. Beide willen ze de mooiste straat. Ze steken elkaar voortdurend de loef af en vertrouwen elkaar voor geen meter. Reden? De hoofdprijs voor de mooist versierde straat, een reisje naar Disneyland Parijs. De oude moeder van de mannen loopt alleen maar te stoken’, vertelt Roelfiena. ‘Regelmatig hebben we zelf ook hard gelachen om alle verwikkelingen. Het stuk speelt zich af in de in de winter. Dat hebben we in het decor heel mooi opgelost. Anders dan anders. Hoe, vertel ik niet. Dat zien ze wel.’ Het stuk wordt opgevoerd door tien spelers waaronder een meisje die voor het eerst meedoet. ‘Dat is leuk, een beetje nieuwe aanwas. Twee jaar geleden deden ook twee jonge spelers voor het eerst mee. Het scheelt dat er een ervaren groep staat, dat gaat altijd goed.’

‘Per voorstelling is er plaats voor 320 mensen, tweederde van de capaciteit. Daar zijn we heel blij mee. Voor hetzelfde geld was dat 120 geweest.’ Informatie over de toegangsvoorwaarden houd je in de gaten op facebook openluchtspel.roderwolde of op dewebsite www.openluchtspel.nl. De uitvoeringen zijn op 27, 28, en 31 augustus en 1 september in Roderwolde. Het theater ligt aan de Pastorielaan tegenover de kerk. Alle voorstellingen beginnen om 20.30 uur. De kaartverkoop start op 15 augustus via onze website, Primera in Roden en café slijterij Ensing in Peize. Voor meer informatie www.openluchtspel.nl