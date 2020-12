Persco: géén versoepelingen met kerst, mogelijk zelfs strengere maatregelen

REGIO – De horeca blijft dicht en mensen mogen maximaal drie mensen thuis ontvangen. De maatregelen die er nu liggen blijven in tact. Van versoepeling is door het stijgende besmettingscijfers geen sprake, zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie. Het is zelfs mogelijk dat er strengere maatregelen rond de feestdagen worden afgekondigd als het aantal ic-opnames blijft stijgen.

‘Het gaat echt niet goed met de besmettingscijfers en ook niet in de ziekenhuizen’, aldus Rutte die zegt dat we op een ‘kruispunt’ staan. ‘Of we zorgen er samen voor dat de cijfers weer de goede kant opgaan, of de cijfers blijven stijgen. Dan sluit ik niet uit dat we voor kerst nog strengere maatregelen moeten nemen’, zei de premier die oproept om de coronamaatregelen na te leven gedurende de feestdagen. Een bittere pil dus, voor de horeca die zo al zo hard getroffen is door het coronabeleid van het kabinet.

Er komt rondom de kerstdagen een nieuwe routekaart. Het ‘tussenniveau’ moet volgens de premier steviger en worden er nieuwe inzichten zoals nieuwe signaalwaarden in verwerkt. Het beleid is erop gericht om zo vroeg mogelijk in januari te vaccineren, maar of dat lukt is de vraag.