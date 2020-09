Persconferentie: alle sport zonder publiek, horeca 22:00 uur dicht en thuiswerken weer de norm

REGIO – De kaart in Nederland wordt steeds roder, dat is de boodschap van de persconferentie die premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zojuist gaven. De coronobesmettingen nemen in rap tempo toe in ons land. Opschalen is een must om voor het virus uit te werken, zegt De Jonge. Thuiswerken moet de norm worden, als werkgevers dat niet goed handhaven, kan een bedrijf voor twee weken gesloten worden en kan het een fikse boete tegemoet zien. Voor de horeca geldt vanaf morgen: de laatste klanten om 21:00 uur naar binnen en om 22:00 moet de tent op slot.

De aankomende drie weken vinden alle sportwedstrijden plaats zonder publiek en de sportkantines gaan op slot. Bij contactberoepen moeten klanten geregistreerd worden. Thuis mag je maximaal buiten je eigen gezin maximaal 3 personen op bezoek hebben.De groepsgrootte binnen gaat naar maximaal 30 mensen. Voor buiten buiten gaat de groepsgrootte naar maximaal 40 personen. Daarin gelden wel een paar uitzonderingen, zoals uitvaarten, jeugdverenigingen, openbaar vervoer, luchthavens, pretparken en samenkomsten voor bedrijven. En er komt een registratieplicht bij contactberoepen, zoals kappers en tandartsen, en horeca. De was duidelijk: het sociale leven zal beperkt moeten worden en het aantal contactmomenten moet naar beneden. Mocht het aantal besmettingen nog niet naar beneden gaan, zullen meer maatregelen volgen. Rutte snapt de pijn bij ondernemers: ‘We moeten de pijn verdelen. Natuurlijk heeft dit grote economische gevolgen, maar we kunnen het virus niet opnieuw laten oplaaien.’ De maatregelen gaan morgen in en gaan zeker drie weken duren. (Foto: Rijksoverheid)