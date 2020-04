Persconferentie: verlenging tot 28 april

Rutte: ‘We gaan door een van onze zwaarste periodes buiten oorlogstijd’

REGIO – Horeca, kappers en nagelsalons blijven tot en met dinsdag 28 april gesloten. Scholen blijven tot en met de meivakantie dicht. Dit zijn de eerste punten uit de persconferentie die nu aan de gang is. De premier adviseert zoveel mogelijk thuis te blijven. Mark Rutte: ‘maak geen plannen voor de mei vakantie. We zijn er nog lang niet.’ Rutte vraagt om om te kijken naar elkaar en op elkaar te letten. ‘Deze moeilijke situatie is niet morgen voorbij’, zegt Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie om 19:00 uur. ‘Het pakket lijkt te werken, groei lijkt af te vlakken’ zeggen deskundigen. Rutte: ‘Maatregelen lijken te werken. Maar we moeten voorzichtig zijn. Tot 28 april is nu nodig. Niets is zeker. Intelligente lock-down gaat door. We gaan door een van onze zwaarste periodes buiten oorlogstijd.’