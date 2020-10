Personeel verpleeghuis Norg: ‘We werken in een andere wereld’

Zorgtoppers De Omloop verrast met bloemetje

NORG – Het waren emotionele en hectische weken voor personeel van De Omloop in Norg. Veertien van de zesentwintig bewoners overleden aan het coronavirus. In vergelijking met eerst is het onwerkelijk stil in het verpleeghuis, waar nu nog negen bewoners zitten. Ook onder personeel woedde het virus. Wie niet ziek was, werkte stug door. Dat de Norger bevolking met deze zorgtoppers meeleeft, blijkt uit allerlei steunbetuigingen. Zo ontvingen de werknemers afgelopen week nog een bloemetje namens alle ondernemers van De Brinkhof.

Emotioneel maar strijdbaar, misschien is dat de meest treffende omschrijving van het personeel in De Omloop. ‘Het waren verschrikkelijke dagen en je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren’, vertelt Rianne Hut, één van de medewerkers van De Omloop. ‘Je bent erg gespannen aan het werk.’ Volgens Hut lijkt het alsof het personeel in een andere wereld terechtkomt, wanneer ze De Omloop binnen gaan. ‘Je trekt beschermende kleding aan en doet de overdracht. Dan bespreek je hoeveel bewoners er nog zijn en wie de nacht is doorgekomen. Als alles besproken is, ga je langs de bewoners. Vervolgens komt er een arts op de afdeling om alles door te nemen en eventueel stappen te ondernemen.’

De werkdagen werden opeens heel onwerkelijk voor het personeel. De bewoners met wie zij dagelijks contact hadden, verdwenen op dramatische wijze in rap tempo. Het blijft dan ook lastig om over te praten.

Het personeel geeft aan de vel steunbetuigingen zeer te kunnen waarderen.