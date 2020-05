Peter Sluiter, directeur Gevangenismuseum Veenhuizen

‘Op Pinkstermaandag openen wij weer onze deuren. Of dat zin heeft? Absoluut! Een museum zonder bezoekers is een depot, en wij willen geen depot zijn. We zijn verhalenvertellers, maar er was de afgelopen tijd niemand om ons verhaal aan te horen. Straks is dat gelukkig wel weer het geval.

Uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen van het kabinet. Dat houdt in dat er een eenrichtingsverkeer is en dat er spatschermen bij de kassa komen.

Momenteel zijn wij in gesprek met onze vrijwilligers. We hebben er 120, waarvan zo’n 90 procent 65 jaar of ouder is. Met hen hebben we dus gesprekken over hoe zij de komende periode voor zich zien. We vertellen onze vrijwilligers wat wij van plan zijn, maar luisteren ook naar wat zij te zeggen hebben. Mocht er iets moeten veranderen, dan kunnen wij dat de komende week nog doen.

Of het meteen druk wordt maandag? Dat is razend spannend, ik heb werkelijk geen idee. Er zijn al wel een aantal telefoontjes binnengekomen met de vraag of men kon reserveren. Pas na een week zullen we kunnen zeggen of er veel mensen zijn geweest.

Financieel is dit voor ons een heel lastig jaar. We houden rekening met een verlies van een half miljoen euro. Dat is voor ons hartstikke veel geld. We kunnen weliswaar een beroep doen op een NOW-regeling, maar zelfs dan draaien we dit grote verlies. Met de provincie Drenthe zijn we nu in gesprek over steun. Hun insteek is dat alle musea die zichzelf momenteel kunnen redden, eerst nog geen steun krijgen. Dat is zuur voor ons, want wij hebben de afgelopen jaren flink gespaard voor uitbreiding van het museum. Dat geld, dat eten we nu als het ware op. Je kunt geld maar één keer uitgeven en dat gaat straks allemaal in andere zaken. Het is nog niet zo dat ik er een streep door de uitbreiding gaat, maar dat risico lopen we wel.

Ook met het oog op de toekomst wordt het lastig. Hoe gaan wij een begroting maken voor 2021 als we niet weten hoeveel mensen we kunnen verwachten?’