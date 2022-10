Peter Westra 65 lentes jong

RODEN – Op vrijdag 14 oktober was het eindelijk zover, Peter Westra van Zorgplaza in Roden werd 65. Zijn collega’s wilden dit op zijn vrije dag niet ongemerkt voorbij laten gaan en hadden gezorgd voor volop versieringen in en rond het pand van Zorgplaza aan de Kanaalstraat in Roden. Peter kwam op zijn vrije vrijdag naar de showroom met een paar heerlijke, door zijn vrouw Hilde gebakken taarten en zijn collega’s verrasten hem met een dinerbon. Het was de hele dag een komen en gaan van klanten die hun felicitaties voor Peter achterlieten. Westra, die nu nog loopt als een kievit, hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken mocht de benenwagen hem een keer in de steek laten. Hij kan zich zo naar huis laten rijden in één van zijn vele scootmobielen.