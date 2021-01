Petje af gaat online!

RODEN – Zondag is Petje af Noordenveld gestart met een nieuw blok: Zing! Onder leiding van gastdocent en zangeres Kristel Schoonbeek konden de Petje-af-kids alvast kennismaken met professioneel zingen. Binnen dit themablok gaan ze zelf aan de slag met het maken van een eigen Petje af-lied dat ook echt wordt opgenomen in de studio. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ondernemerschap van Kristel, haar opleiding aan de popacademie in Leeuwarden en haar carrière als zangeres en zangcoach.

De komende weken zal ‘Petje af’ dus even verder gaan als ‘Petje af Online’ en zullen de lessen voornamelijk in het teken staan van de themablokken die nog gaan komen zodra de lock-down voorbij is. De groep bestaat uit 13 leergierige kinderen die zelfs tijdens deze bijzondere periode enthousiast zijn en blijven over het Petje af programma en met veel plezier samen online komen.