Petje af gaat weer beginnen, meedoen kan nog!

NOORDENVELD – Ben jij tussen de 10 en 14 jaar en heb je altijd al willen weten hoe de brandweer een brand blust, hoe je verpleegster kunt worden in het ziekenhuis of hoe een fysiotherapeut nou eigenlijk te werk gaat? Geef je dan nu op voor Petje af Noordenveld!

Bij Petje af ontdek je de wereld! Je leert van echte experts over beroepen, gaat erop uit naar het museum, reist met het openbaar vervoer en maakt nieuwe vrienden. Je ontdekt wat je leuk vindt om te doen en wat er allemaal mogelijk is. Ieder themablok maak je een presentatie voor je ouders, broertjes of zusjes over wat jij allemaal hebt geleerd. Petje af is dus een kans om nieuwe dingen te ontdekken! ‘Petje af Noordenveld heeft de afgelopen 3 jaren bewezen een leerzame en nuttige aanvulling op het reguliere onderwijs te zijn’, vertelt locatie-manager Ronald Uilenberg. ‘Kinderen moeten tegenwoordig al zo vroeg kiezen welke kant ze op willen, maar weten nog helemaal niet wat er precies allemaal ‘te koop’ is. Bij Petje af openen we deuren die anders gesloten zouden blijven en geven we de kinderen meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Samen ontdekken we de wereld en als het goed is leer je ook nog wat’, sluit hij met een knipoog af.

Het programma van Petje af is op zondag voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar en is helemaal gratis! ‘We vinden het wel belangrijk dat je er altijd bent, dus 30 zondagen per schooljaar én dat je ouders aanwezig zijn bij de presentaties. We beginnen weer op zondag 18 september en er zijn nog een aantal plekken beschikbaar, dus wacht niet te lang met aanmelden’, aldus Ronald.

Meedoen of ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan snel op de website en schrijf je in! www.petjeaf.nl/noordenveld Maar je kunt ook bellen of mailen met locatie-manager Ronald Uilenberg, via 088-3301136 of noordenveld@petjeaf.nl