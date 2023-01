´Petje af is er voor álle kinderen van 10 tot en met 14 jaar´

NOORDENVELD – Ben je tussen de 10 en 14 jaar en wil je ook graag meer te weten komen over verschillende beroepen én leuke uitstapjes maken? Meld je dan nu aan voor het Petje af programma in Noordenveld, het kost je niks! Aanmelden kan via www.petjeaf.nl/noordenveld.

‘Deze maand bestaat Petje af Noordenveld drie jaar en dat gaan we met z’n allen groots vieren’, vertelt een trotse locatiemanager Ronald Uilenberg van Petje af Noordenveld. ‘In die drie jaren hebben we al heel veel beroepen behandeld, fijne gastdocenten ontvangen, leuke en uitdagende uitstapjes gemaakt en vele bedrijven bezocht. Zo krijgen kinderen een goed beeld welke beroepen er eigenlijk allemaal zijn en wat een bepaald beroep nou precies inhoud. We leren niet uit boeken, maar in en door de praktijk!’ Sinds afgelopen september draaien er twee groepen in Roden. ‘We hebben nu een groep bij basisschool de Parel en natuurlijk onze groep bij basisschool de Tandem, waar het drie jaar geleden allemaal begon. Op deze manier kunnen we nog meer kinderen de Petje af kans bieden. En nu we het er toch over hebben, wil ik graag een groot misverstand uit de wereld helpen: Petje af is er voor alle kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar en dus niet alleen voor een specifieke doelgroep. Daar krijg ik nog regelmatig vragen over, maar we zijn er dus voor alle nieuwsgierige kinderen, iedereen mag meedoen! In beide groepen hebben we nog een aantal plekjes beschikbaar, dus wacht niet te lang en meld je aan!’

Kinderen kunnen gratis meedoen met het Petje af programma. Dat is natuurlijk fantastisch, maar om ook de komende jaren dit prachtige werk te kunnen blijven doen, zijn we op zoek naar bedrijven, ondernemers, fondsen en iedereen die Petje af Noordenveld financieel wil steunen. Ben of ken jij iemand die ons wil helpen? Neem dan gerust contact op met locatie-manager Ronald Uilenberg via de mail: ronald.uilenberg@petjeaf.nl of bel met 088-3301136. Alle beetjes helpen! Meer informatie over Petje af Noordenveld vind je op onze website: www.petjeaf.nl/noordenveld en hier heb je ook de mogelijkheid om je direct aan te melden.