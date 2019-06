Petje af Noordenveld van start!

NOORDENVELD – ‘Ieder kind heeft talent en verdient gelijke kansen’. Dat is het credo van ‘Petje af Noordenveld’, een project om kinderen in de leeftijd van tien tot en met veertien jaar kennis te laten maken met hun talent. Onder de noemer van ‘Stichting Petje af Nederland’ gaan zij de toekomstkansen van talentvolle kinderen in Noordenveld vergroten. Vrijdag 14 juni werd, onder het toeziend oog van Notaris Van der Woude van ‘Notariskantoor Holland & Van der Woude’, de stichting opgericht en begin oktober van dit jaar moet het project van start gaan. Kijk voor meer informatie op www.petjeaf.nl.