Petje af Noordenveld viert drie jaar met te gekke graffitiworkshop

NOORDENVELD – Afgelopen zondag was het groot feest bij Petje af Noordenveld! Grafffitiartiest Richard van Rijswijk kwam naar Roden om de kinderen van Petje af te trakteren op een heuse graffitiworkshop. Rede? Petje af Noordenveld bestaat alweer drie jaar! Na een gezellige opening, natuurlijk met een heerlijk stukje taart, was het de beurt aan Richard om de kinderen mee te nemen in zijn kleurrijke leven als graffitikunstenaar. Waar komt graffiti nou eigenlijk vandaan en waarom zijn de mensen daar ooit mee begonnen? Aandachtig luisterden de kinderen naar Richards verhaal, maar ze konden eigenlijk niet wachten om zelf aan de slag te gaan. ‘Wij leren niet uit boeken, maar in en door de praktijk’, klonk het al snel en daar hadden ze natuurlijk groot gelijk in! Alle kinderen gingen druk aan de slag om een eigen ontwerp te maken en als klap op de vuurpijl kregen ze allemaal een blanco petje met voldoende ruimte om het ontwerp uit te werken.

Ben jij tussen de 10 en 14 jaar en wil je ook gratis meedoen met het Petje af-programma? Dat kan! Op beide locaties in Roden zijn nog een aantal plekjes beschikbaar! Kijk snel op de website en meld je aan: https://petjeaf.nl/kies-jouw-locatie/noordenveld